Sobre vueltas al mundo

Hace unos días Alberto Campa, ese amigo poleso y universal, presentó en el Auditorio de La Pola su último libro: «Una vuelta al mundo por las islas del Pacífico». Por si alguien todavía no conoce a Alberto, le comentamos que es un viajero infatigable que, entre otros viajes, ha completado tres vueltas al mundo que después nos cuenta en sus libros amenos y rigurosos. Así fue también su presentación, amena y rigurosa, y además cercana, como él, acompañada de un fantástico contrabajo que comenzó con música de cine de Vangelis y acabó con tangos de Gardel. Una delicia.

Por cierto, me encantó el detalle de que la primera parte de su exposición la dedicara no a hablar de su libro, que para eso estaba allí, sino a recordarnos, con mapas incluidos, la maravillosa gesta de Magallanes, Elcano y compañía hace ahora quinientos años; la primera vuelta al mundo dada por el hombre.

Qué lástima que los propios españoles no recordemos o desconozcamos la mayor parte de nuestra magnífica historia. Qué lástima.

Pues allá que el bueno de Alberto nos introdujo casi sin darnos cuenta en la también maravillosa gesta de su viaje; en los viajes en autostop y en las noches de saco y aeropuerto o playa o a veces también hasta en cementerios, que cualquier sitio tranquilo es bueno para hacer descansar al cuerpo de tanto trajín viajero y hacerlo de la forma más económica posible.

Escuchando a Alberto y leyendo sus libros, uno recuerda, o aprende, que casi siempre nuestros verdaderos problemas son nuestros falsos problemas; que podemos ser felices y tenemos la obligación de serlo; que tememos perdernos, pero es que debemos perdernos; que cuando no nos agarramos a nada, volamos; que si uno se busca a sí mismo adecuadamente lo que acaba encontrando es el mundo; igual que él encontró en este último viaje por las «Islas de la felicidad» esos rincones de Oceanía, Micronesia, Melanesia, Australia, Nueva Zelanda, Polinesia o Sudamérica, que tan espléndidamente nos describe, y por muchos de los cuales también pasaron Magallanes y Elcano hace cinco siglos buscando especias y caminos.

Dejándote llevar por las historias que nos narra Alberto uno también recuerda, o aprende, que la vida es saber viajar con lo puesto y conocer cuanto se pueda; probar el sabor de lo que se nos ofrezca; no estar dispuesto a cortarte las alas ni a que nadie te las corte; pensar en volar por cuantos cielos se nos presenten; surcar cuantos mares tengamos ocasión de conocer; escalar montañas y bucear océanos; oler las flores; ir por el mundo diciendo «hola»; jugar con los niños y acariciar a los animales; estar dispuesto a que la lluvia te moje y a que la brisa te acaricie; tener frío en invierno y calor en verano; saber que es bueno dar la mano a los ancianos; mirar a los ojos de los moribundos; escuchar música y leer historias; conversar con tus semejantes; levantarte por la mañana y ponerte bajo los rayos del sol; admirar las estrellas, mirar a la luna y dejarte mirar por ella; partir hacia tierras extranjeras, hablar lenguas, atravesar desiertos y recorrer senderos; hacer amigos; acompañar a los muertos y acunar a los recién nacidos; conocer a cuantos maestros puedan enseñarte; y sobre todo que la vida es un viaje espléndido y que para vivirla solo hay una cosa que debe evitarse: el miedo a la propia vida.

Qué lástima también que haya muchos que pasemos la vida con la mirada puesta en ese tablero pero sin decidirnos a jugar jamás; que dudemos sobre si deberíamos o no sentarnos a la mesa del banquete dispuesta para nosotros; que vamos al río y no nos bañamos, o a la montaña y no la subimos, o a la vida y no la vivimos.

Como Alberto nos dice en este su último libro: «la vida se compone de momentos dulces y amargos. Éstos últimos hay que pasarlos lo más pronto posible, pero los primeros hay que disfrutarlos, saborearlos y luego recordarlos con intensidad durante el mayor tiempo posible».

Gracias, Alberto, por recordarnos, o enseñarnos, todo eso y de una forma tan amena. Si tienen ocasión y pueden, no dejen de disfrutar de las maravillosas historias que nos cuenta. Valen la pena. Claro que sí.