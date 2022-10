El futuro de la pesca tradicional en Asturias

Hace tiempo que se viene culpabilizando al ribereño de toda la vida de la situación que padecen los ríos salmoneros en la comunidad autónoma asturiana; hace años que solo se mira hacia las riberas de nuestra querida Asturias para criminalizar a los hombres, así como mujeres, que gustan de practicar esa actividad tradicional en aguas continentales del Principado, y hace tiempo que suena el runrún de lo que podría llegar a ser una veda generalizada para la pesca tradicional. Nunca antes se habían atrevido a tanto, pero, como bien dice el refrán, "cuando el río suena, agua lleva".

Es posible que no sea el mejor momento para la pesca del salmón, pues ahí están las estadísticas de las últimas temporadas. Ahora bien, todo hay que decirlo. Empezando por la merma de los días hábiles; más jornadas de descanso; menos zonas libres, etc.. Cierto es que las normativas están para cumplirse, pero vayamos un poco más al fondo del asunto y que me expliquen por qué cada vez se hacen menos campañas de repoblación de salmónidos por parte de la Administración competente en esa materia. Y me centro en la cuenca del Sella-Cares.

Se sataniza al pescador de toda la vida como único responsable de lo que viene aconteciendo en el río, pero se desvía la atención cuando alguien incide en la situación de lo que pasa en los mares del Norte, en alta mar, con las dichosas pesquerías. Tan solo queremos ver los números de lo que se captura en nuestras riberas asturianas, aunque se deban omitir las grandes cifras de los barcos pesqueros. Aquí el problema parece que es el pescador de caña y su cupo de tres salmones por temporada. ¡Ay rediós!

Por ello no me extraña que en cualquier momento el iluminado de turno se encargue, vía decreto, de vedar los ríos asturianos a la pesca tradicional. Así, punto y final a otra actividad tradicional que parece incomodar. Desde siempre me han concienciado que la pesca fluvial era uno de las tradiciones más sociales que había, con igualdad de oportunidades, con pescadores muy buenos y otros no tanto. Y los muy buenos no son matarifes, ni mucho menos; son personas a las que les gusta practicar esa ancestral actividad deportiva.

Me preocupa, por el contrario, el devenir de algunas zonas de pesca "sin muerte" en la cuenca del Sella, como el coto de captura y suelta denominado Cangas de Onís, abarcando desde el puente de El Cortijo hasta la confluencia con el Sella. Alrededor de un kilómetro de longitud en pleno casco urbano de la vieja capital del Reino de Asturias. Eso sí, "petado" de garzas, gaviotas, gallinetas, cormoranes, nutrias, patos silvestres... Algunas de las especies que se pueden contemplar, regularmente, en el "observatorio ornitológico" del río Güeña a su paso por la ciudad canguesa.

No hace mucho estaba considerado como una de las zonas trucheras por excelencia del río Güeña, pero actualmente apenas cuenta con peces. La temporada hábil de pesca en ese coto truchero Cangas de Onís, en la especialidad sin captura y suelta, se desarrolla en aguas catalogadas como salmoneras.

Cierto es que, a tenor de lo acontecido en las últimas temporadas, son muy pocos los deportistas que eligen ese coto truchero y acuden al mismo para practicar la pesca sin muerte, ahora reconvertido en algo así como un verdadero pedregal urbano.

No todo es oro lo que reluce, no todo debe ser achacable al pescador de toda la vida. Hacen falta soluciones, por supuesto, pero vayan al fondo del asunto. Empiecen por los cupos y las pesquerías industriales en los mares del Norte, sigan con la limpieza y protección de las riberas, incrementen la vigilancia, hagan más y mejores campañas de repoblación de salmónidos, apuesten con firmeza por la piscifactoría que tienen –la Consejería del ramo– al pie de la riega de L’Aspru (Parres)...

Y ejecuten controles poblacionales sobre las aves depredadoras y especies invasoras que esquilman el hábitat piscícola. Hay muchas cosas que hacer por delante sin tratar de demonizar al ribereño de toda la vida.