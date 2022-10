Medio siglo de Ingeniería Química

El 16 de octubre de 1972, en un pequeño recuadro, LA NUEVA ESPAÑA daba la noticia de mi nombramiento como catedrático de Química Técnica de la Universidad de Oviedo, y exactamente 50 años después, la hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA ha reproducido la noticia. Muchas gracias a este diario por su deferencia y por colocarme en la historia de la Universidad de Oviedo.

Llegué a Oviedo después de realizar mis estudios en la Universidad de Salamanca, dos años postdoctorales en la Universidad de Wisconsin y otros dos, a mi regreso, en la Universidad de Valladolid. En la Universidad de Salamanca tuve insignes profesores, particularmente, los profesores Cuesta Dutari (Matemáticas) y Mato Vázquez (Química Técnica). Allí adquirí conocimientos y di mis primeros pasos como profesor adjunto. Mis estudios de idiomas: inglés, alemán y ruso (en el Instituto de Idiomas de la universidad) además del francés, durante los siete años de bachillerato, me permitieron ampliar conocimientos y tener una visión cultural mas amplia. En la universidad de Wisconsin, tuve excelentes profesores (Bird, Crosby, Hill, Langer y Lightfoot), me enseñaron Ingeniería Química en un centro de excelencia donde se realizaba una investigación de calidad, dentro de la atmósfera intelectual y de competencia propiamente universitaria. Mi regreso a la Universidad de Valladolid me devolvió a la cruda realidad: huelgas y anarquía de algunos alumnos, que culminarían con el cierre de la institución. La entrada de la política en la universidad es una gran desgracia para un país, de la que solo se benefician los futuros políticos.

Catedrático en Oviedo.

En el año 1972 hice oposiciones a la Cátedra de Química Técnica de Oviedo. Había salido con anterioridad a concurso de traslado, pero ningún catedrático quiso venir a las tierras de don Pelayo, incluso algún asturiano de nacimiento. Y había sus razones. Oviedo tenía el peor departamento de Química Técnica de España, situado en el sótano de la actual Facultad de Ciencias, sin medios de prácticas de laboratorio, ni de investigación, con una dotación de seis libros y ninguna revista de la especialidad. Mi decepción fue enorme. El rector de entonces, profesor Virgili, consciente de la situación y de los escasos medios de la institución, me sugirió que los alumnos que deseasen hacer doctorado debía enviarlos al extranjero. Lógicamente, no era esa mi intención. Escribí al director general de Universidades, el profesor Luis Suárez, con el que había coincidido en Valladolid, remitiéndole el informe de necesidades, que ya había enviado a la Junta de Gobierno de Oviedo. Solicitaba la cantidad de 1,5 millones de pesetas (unos 10.000 euros) para realizar obras de acondicionamiento en el departamento y adquirir un cromatógrafo. Estaba decidido a volver a Valladolid como adjunto, para poder trabajar, pero al final la gestión tuvo éxito. En esta etapa crítica para mi permanencia en Oviedo, tuve la ayuda del profesor Espurz, que me cedió unos espacios infrautilizados de su departamento, y el estímulo del profesor Escudero (Instituto del Carbón), que creía en las posibilidades que Asturias podía brindar.

En mi periplo para la reconquista del departamento de Oviedo, me acompañaron desde Valladolid, el profesor Julio Bueno, con el que he compartido los "trabajos y días" a lo largo de estos años, y el doctor Javier Cortiñas (Dow Chemical, Tarragona), uno de mis primeros doctores titulados en Oviedo. Con severas limitaciones, se trabajó con más ilusión que medios y hasta conseguimos una beca March (la primera en la historia la Facultad de Ciencias) y dos proyectos nacionales de investigación.

Decano de la Facultad de Ciencias.

En el año 1976 fui nombrado Decano de la Facultad de Ciencias y a lo largo de cuatro años se plantearon e iniciaron una serie de proyectos importantes: construcción de los nuevos edificios de la Facultad de Química y de Biología, en el Campus del Cristo, la conversión de las secciones en facultades y la creación de las Facultades de Física y Matemáticas. Todo ello no habría sido posible sin la comprensión y el apoyo del rector Teodoro López Cuesta, auténtico artífice del desarrollo de la Universidad de Oviedo. Sucesivos rectores prosiguieron su tarea, particularmente Juan López Arranz, con sus decisiones realistas, después de una etapa de populismo; Julio Rodríguez, buen conocedor de la Universidad, cuyo principal error fue acceder, a instancias de un líder sindical, a la construcción de centros universitarios en Mieres. Esto ha contribuido a la nefasta dispersión de centros universitarios, cuyo destino pueden ser el de un cementerio de titulaciones, que con modificaciones de calado serían relevantes para el futuro de la Universidad de Oviedo. Finalmente, el rector Vicente Gotor devolvió a la universidad su perfil universitario, después de una etapa de orientación política y enfrentamiento con el Principado.

Desarrollo de la Ingeniería Química.

A lo largo de aquellos años se implantó en España la titulación de Ingeniería Química (cien años después que en el resto del mundo). Participé en reuniones decisivas, a nivel nacional, con profesores de Ingeniería Industrial, y debido a nuestras discrepancias Alfredo P. Rubalcaba tomó la decisión final. Se inició entonces en Oviedo un plan de estudios de Ingeniería Química bien estructurado y la primera promoción de Ingenieros químicos se graduó en 1999. Las relaciones del departamento se desarrollaron a nivel internacional, realizándose convenios con numerosas universidades europeas, además de Wisconsin y Chicago, en Estados Unidos. La entrada de España en la Unión Europea fue el gran revulsivo en las dotaciones de equipo y participación en proyectos europeos de investigación. Todo ello contribuyó a que en el periodo 1992-94, el departamento alcanzase el primer puesto en España, y el 134 en el índice KAIST, seguido por el departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona (en el puesto 144). Asimismo, en el año 1999 se comenzó a impartir un curso internacional de cinco semanas a estudiantes de las universidades de Wisconsin y Iowa, una experiencia que perdura, incluso después de cancelarse el programa en otras universidades: Londres, Viena y Hong-Kong.

Toda esta labor fue posible gracias a la tenacidad, esfuerzo y dedicación de un gran número de colaboradores, muchos de los cuales tuvieron estancias postdoctorales en el extranjero, y a su regreso se realizaron profesionalmente en la industria o en la enseñanza. No se puede olvidar a nuestro técnico de laboratorio, José Mª Bertrand, por su inestimable colaboración y sentirse siempre parte de la "familia departamental".

Epílogo.

Han pasado ya algunos años desde que en 2014 el departamento me tributó un entrañable homenaje, propiciado por la actual directora, la profesora Susana Luque, y otros colegas. Desde mi situación "jubilar" veo la universidad con escepticismo. La proliferación de centros universitarios, el exceso de graduados, los sistemas escasamente competitivos de acceso al profesorado y la endogamia resultante, no es de lo más edificante. Pero eso viene ya de antiguo, como reflejan los escritos de Ramón y Cajal o de Unamuno. La sociedad española, de la que forman parte profesores y alumnos, ha sido siempre indiferente al desarrollo académico y científico de nivel, dándose por satisfecha con un funcionariado sin motivación y a veces sin capacidad, que les proporcione un título. Hace 50 años aún se hablaba de la "católica España", pero ya había dicho Unamuno muchos años antes: "no hemos tenido fe suficiente ni para producir herejes". ¿Será también verdad cuando se aplica a los ámbitos académicos y de investigación?