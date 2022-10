Ocurrencies demográfiques

Otra vuelta nos recuerden estudios estadísticos que los asturianos vamos ser menos d’equí a nada, y otra vuelta s’espanten los péritos nel tema con tal panorama. Ún debe tener pocu xacíu porque nun alcuentra razones pal sustu. Más tovía: sí que diba tar preocupáu de ser balear en vez d’asturianu, visto que, d’equí a 2037, la proyeción de Institutu Nacional d’Estadística que nos pon a nosotros en cuartu menguante calcula, en cambiu, que va haber 300.000 persones más establecíes nes isles, lo que vien a ser la cuarta parte del censu actual. ¡Eso sí que mete mieu! Ye un retu d’integración y de supervivencia cultural perdíu a priori. Ente lo que ya vieno, lo que ta viniendo y lo que ta por venir, de Mallorca nun va quedar nada más que la cartografía. En fin, «adeu», rei Jaume. Fueron ocho sieglos y, polo menos, dexasti una crónica perguapa de la conquista. Requiescant «ses illes» in pace. Les mio condolencies.

Vuelvo pa lo nuestro, pa casa. Nel otru cabu del estudiu fechu pol INE, les Asturies son la comunidá onde más mengua la población en términos relativos y absolutos. D’equí a quince años, seremos, o serán, alredor de 950.000. ¿Y? ¿Nun hai 650.000 navarros?, ¿580.000 cántabros?, ¿315.000 riojanos? ¿Va-yos peor qu’a nosotros? Nun lo paez. Puede ser que, agora, toque que la Historia aplique les correciones pertinentes a una anomalía demográfica, a un incrementu desproporcionáu consecuencia d’una centuria d’industrialización esbocada, quésiyo. Meyor qu’esmesar les guedeyes pola redución censal, igual convién dir pensando cómo llograr les meyores condiciones de vida nuna Asturies de 800.000 persones o menos.

Al calor de la noticia, el pasáu día 15, La Nueva España buscó la opinión d’espertos en demografía. Toos piden actuaciones polítiques inmediates cuntando con que los resultaos nun lo van ser. Delles de les medíes que proponen suénen-y razonables a esti ignorante que suscribe, legu nel asuntu como en casi too; otres, en cambiu, abulten ocurrencies insensates, si non maldaes manifiestes. Pongo por casu les que declara un inxenieru avilesín que, pa empezar, echa de menos unes palabres del Rei en Navidá sobre’l tema (¡home, ye que si avisa’l Rei…!), duelse de los fíos únicos «que nunca sabrán lo que es tener un hermano» (que lo mesmo puede ser causa de llamentu que de suspiru descansáu, piensa ún), pasa depués a facer una ambigua referencia a que la xente que tien fíos son «gente muy religiosa, tanto católicos como musulmanes, pero también la etnia gitana» (y seguro que nun se-y pasa a usté, lector atentu, l’usu de la conxunción adversativa «pero») y protesta, depués, contra los permisos de paternidá, «una medida que cuesta mucho dinero y no sirve para el fin de tener más niños», por más que sí contribuya a evita-yos discriminaciones laborales a les muyeres. Poques ringleres más abaxo, acuérdase, señardosu, de la «ética cristiana» (igual quería decir «moral cristiana»), que favorecía la reprodución, y llamenta que «la mitad de la gente que se casa se divorcia, ¿tan inmaduros somos?» Pero’l summum del despropósitu, la barbaridá supina, llega cuando rescata, como solución al abortu que tanto mengua los padrones astures («Asturias tiene la tasa más alta [d’abortos] del país»), una especie de «aggiornamento», a lo civil, d’aquel tornu de los conventos, que tantos Iglesias y Expósitos bautizó nel pasáu: «la recogida anónima de bebés no deseados». Hai que tener un desconocimientu esquisitu de la condición humana pa proponer tal dislate o bien un despreciu magníficu polos sentimientos de les muyeres qu’aborten voluntariamente.

En fin: esti «espertu», si-y concentramos les propuestes nuna idea cenciella, quier poner a los asturianos a follar como campeones, con conciencia demográfica, ensin condón, díu nin píldora, y a elles, en concreto, quierles nos paritorios disparando rapacinos pal mundu como corchos de sidra achampanada. ¿Y depués? Depués, piensa ún, y perdóneme usté una comparanza tan poco fina, será como lo que vienen faciendo los ganaderos del país: producir xatos pa la esportación. Porque, por munches iniciatives fiscales, económiques o estructurales que se quieran aplicar p’aumentar la natalidá, Asturies nunca va poder competir col rellumu de les grandes ciudaes, qu’hipnotiza los güeyos xuveniles, famientos d’aventura. Si queremos evitar la fuga de la mocedá, habrá que pensar en términos culturales, habrá que facer lo posible por afianzar los vínculos emocionales, cola tierra, de los asturianos que van naciendo. ¡Pero eso, ai, suena tan localista, por nun lo llamar d’otra manera…!

Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste.

miliorodriguezcueto.wordpress.com