La burla de Tom Burns

Empiezo por confesar que tengo una espinita clavada con el periodista británico, nieto de Marañón, afincado en nuestro país y buen conocedor de la política española, sobre la que ha escrito numerosos libros, todos interesantes, desde que leí "Entre el ruido y la furia", publicado en 2018, en el que expone un lúcido análisis de la crisis institucional provocada por el derrumbe del bipartidismo. Pedro Sánchez planeaba el asalto a La Moncloa y rodear con una cinta aislante al PP, mientras los partidos nacionalistas catalanes tomaban el camino hacia la independencia. En prosa elegante y diáfana, Tom Burns daba un buen repaso a los dirigentes políticos, a los que hacía responsables del desvarío de nuestra democracia. Sus atinados argumentos estaban coronados por apreciaciones algo exageradas. Dicho en sus propias palabras, la insólita crisis era el hazmerreír de la Unión Europea, donde estaba suscitando una carcajada general, y la admirada democracia española, cuatro décadas después, se había convertido en vulgar objeto de mofa. Y remataba su juicio lanzando unas cuantas cargas de profundidad. Según Burns, cuando murió Franco muy pocos españoles sabían algo de la democracia liberal. En su visión, resultaba evidente que nuestra democracia había fallado porque no tenía la solera de otros sistemas políticos, en clara alusión al británico, y se mostraba incapaz de asentarse en un bipartidismo moderno: "Era la España diferente, díscola y desordenada, de siempre". Al final, el libro sugería un triste epitafio para el régimen del 78.

Tom Burns había dedicado otro ensayo en 2015 a reflexionar sobre la Transición y la suerte de nuestra democracia. Su título lo dice todo: "De la fruta madura a la manzana podrida". Después del libro reseñado no ha vuelto a publicar más sobre la política española. Entre uno y otro, en 2016, con la campaña del "brexit" comenzó el espectáculo que desde entonces ofrece la política británica. Lo que sucede allí es inaudito. El país que ha sido cuna de la democracia parlamentaria y ha encontrado la estabilidad y el equilibrio en las tradiciones, parece haber perdido el rumbo. En estos años, cuatro dirigentes "tories" han desempeñado el cargo de primer ministro, siendo expulsados por su grupo parlamentario. Elizabeth Truss no lo ha ejercido ni dos meses. Los británicos llegaron a apostar que duraría menos que una lechuga en estado comestible. El Partido Conservador, modelo de partido, fundado en 1834, que a mediados del siglo pasado tuvo cerca de tres millones de afiliados, sobrevive hoy a treinta puntos del Partido Laborista en las encuestas, con 160.000 miembros divididos entre los partidarios y los que se oponen a la vuelta del inefable Boris Johnson, que se vio obligado a abandonar Downing Street por la puerta de atrás y aún debe rendir cuentas en el parlamento por su conducta impropia durante la pandemia. Los conservadores no convocan elecciones, que es lo que procede, porque están seguros de cosechar una derrota histórica. La política británica está a punto de tocar fondo y el sistema electoral mayoritario no garantiza ya la estabilidad del bipartidismo perfecto que han disfrutado en las islas tanto tiempo.

La burla de Tom Burns no hace gracia. En España, el gobierno ha querido aprovechar el caos británico en su ofensiva contra el PP. El desenfoque es flagrante. En los próximos días nos visitará Adam Michnik, un símbolo de la libertad de expresión y el compromiso con la democracia liberal, que ha viajado con frecuencia a España, interesado por la Transición. Esta vez vendrá a recoger el Premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades. En una entrevista concedida a la revista "El Cultural" declara que "España es para los polacos una escuela superior de pensamiento sobre la democracia". Pero alerta que está siendo minada por populismos de distinto signo en todo el mundo. Sostiene, no obstante, que las democracias están corrompidas y urge hacer reformas en ellas para salvarlas. Manifiesta su preocupación por la española, sometida a un deterioro institucional rápido y grave. Y para colmo, el último informe del proyecto V–Democracy de la Universidad de Gotemburgo incluye a España en la lista de países donde más se ha acentuado la polarización política en la última década. Entre los países desarrollados, solo Estados Unidos ha sufrido una radicalización mayor. Y más acusada aún ha sido la polarización social. Igualamos a Alemania, que ocupa el segundo lugar solo por detrás de Brasil. La política española no es diferente. Tampoco la británica.