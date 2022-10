La vida de Tamara Falcó

Hay varios mecanismos que mueven la forma en la que los seres humanos aprenden de los demás, de sus congéneres. Pero hay un camino que es mucho más poderoso que todos los demás, el de la imitación de forma vicaria. Es decir, a través de lo que nos entra por el ojo. Y, por lo general, lo que llega por esa vía son imágenes que el cerebro tras su correspondiente gasto de energía tiene que procesar y, si merece la pena, archivar para dejarlo retenido. En ese bombardeo de imágenes tienen mucho que decir, los medios de comunicación, especialmente la televisión. Por lo que hay un buen puñado de gente que solo están expuestas a la vida de las celebridades. Es paradójico, pero el consumo de televisión ha retrocedido, pero el de contenidos audiovisuales ha crecido de una manera brutal. La pantallita os ha comido el cerebro. Los trajines amorosos de personas con las que no hemos tenido contacto más que a través de una fría pantalla y que se acaban idolatrando, aunque lo más destacado que hayan hecho en la vida haya sido ponerle los cuernos a su pareja son, por lo general, lo que más se consume. O viceversa (los receptores de esos cuernos), como parece ser que le pasa a una tal Tamara Falcó que ha colonizado los espacios televisivos con frases célebres como las relacionadas con el metaverso.

¿Por qué nos interesa tanto la vida de los famosos? Antes de responder, una pequeña interioridad. La pregunta no es mía, como casi nada de lo que hay en estas líneas que son un mero transmisor de las teorías de otras personas que saben muchísimo más que yo (y esto os lo confieso, como diría Robe Iniesta, gracias a la sabiduría que me da el fracaso, no por ningún ataque de humildad), es de un compañero, Juanma Martín Ergoyena. La respuesta más intuitiva es que nuestras vidas son demasiado aburridas y necesitamos fijarnos en las de los demás, ya sea por un mero entretenimiento o porque realmente hay gente que no tienen otra cosa a la que dedicar el tiempo muerto más que a estar frente a la pantalla. Pero lo verdadero es que la vida de los otros nos resulta tremendamente adictivas. Desde siempre. Necesitamos referentes. Fijarnos en alguien, tener modelos de vida, aunque su forma de vivir sea una aberración, es algo que nos entra por el ojo de forma muy fácil, sin necesidad de un esfuerzo extraordinario de nuestro cerebro. No hay demasiadas resistencias.

Es un modelo de consumo rápido que se digiere sin dificultades, pero que crea patrones de comportamiento poco aconsejables para aquellos que no tienen los recursos necesarios para distinguir entre lo que es realidad y ficción, y que acaban moviéndose por la vida como si fueran patizambos.

Laurie Santos es una profesora de psicología de la Universidad de Yale (en Estados Unidos), que es famosa por haber creado un curso sobre cómo tener una buena vida, y que sostiene que desde que existe la conciencia colectiva –es decir desde que comienza a haber pruebas escritas de que el ser humano masacra el lugar en el que vive– se han buscado modelos a seguir, ya sean héroes de historias míticas de ficción o personas de la vida real. Esa fascinación se remonta ya a la antigua Grecia.

Pese a que nuestro antropocentrismo hace que seamos ciegos a lo que pasa a nuestro alrededor, hay quien se dedica a ver qué sienten los seres con los que compartimos el planeta, esos que, al contrario que nosotros, respetan su entorno. Michael Platt, investigador de la Universidad de Pensilvania y neurocientífico, está en esa lista y tiene estudios muy curiosos sobre el comportamiento de los animales. Descubrió, por ejemplo, que hay determinadas razas de monos que están dispuestas a hacer ciertos sacrificios (lo que los obtusos humanos considerarían un pago) por ver imágenes de congéneres de un mayor estatus.

Las redes sociales que tienen el tenebroso poder de amplificar todo lo que sus garras rozan han multiplicado la exposición de muchos de estos famosos (y no tan famosos) y ha provocado que el apego de aquellos que se conforman con un consumo cultural de una calidad deleznable, pero rápido y sin esfuerzo.

La mejor definición de lo que es una celebridad la dio el historiador británico Greg Jenner en su libro "Dead Famus". Dijo: "Una celebridad es un individuo conocido que se ha convertido en un producto comercializable".