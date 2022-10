Del MidCat al BarMar: dinero tirado por las tuberías

Del MidCat al BarMar: el desmadre energético prosigue su marcha y los españoles lo pagan con recibos de la luz "inflacionados" y que se mantendrán durante varias generaciones. Sobre una energía competitiva descansa todo en una economía eficiente y los países toman posiciones para evitar relegarse en la inoperancia. Mientras, la última de España es enterrar bajo tierra 3.500 millones de euros gastados en conectar mediante gaseoductos la península Ibérica con el país galo. Unos 3.500 kilómetros de tuberías para suministrar 7.500 millones de metros cúbicos de gas a Europa. Gas que no procedería de nuestras propias reservas, no, pues no las explotamos, sino como tránsito del gas argelino o de las seis plantas regasificadoras en operación en España, mas la de Gijón, que acumula casi quince años en parálisis y que ahora, supongo, en riesgo de pasar a la nómina de voladoras. Y ¿por qué no se termina el MidCat cuando apenas faltan unos cuantos quilómetros para finalizar la obra? Pues, según las informaciones, "Francia no quería desembolsar grandes cantidades de dinero para dotar de gas al resto de Europa". Macron, cuya estrategia es convertirse en exportador de energía a Europa, tanto nuclear como en gas GN, en perjuicio, en este caso, de España, se salió con la suya y dejará en agua de borrajas todo el esfuerzo e inversión de esta infraestructura que hubiera supuesto que España fuera la principal intermediario y suministrador de gas no ruso de toda Europa. Para tapar el tremendo fracaso del gaseoducto terrestre, y a vísperas de la próxima presidencia de la Unión Europea por España, se anuncia ahora un nuevo proyecto de alta tecnología H2 pipeline: BarMar, "el nuevo corredor verde de energía", un titular que se repetirá miles de veces en los próximos meses. Un nuevo gaseoducto para transportar hidrógeno por mar entre Barcelona y Marsella. Los datos técnicos del proyecto son, hasta el momento, una idea, y la información expuesta se limita a expresar lo complejo de la conexión y el alto coste del proyecto. Es evidente la pujanza del hidrógeno como tecnología para cubrir grandes demandas de la industria y del gran transporte. En este sentido los países tecnológicos, que han apostado hace años por la tecnología del hidrógeno, llevan mucho camino recorrido en terminales productoras de hidrógeno verde por electrólisis y de metaneros específicos para su transporte. Es evidente que llevan una gran ventaja tecnológica a España, y si a esto añadimos las dificultades económicas y financieras de nuestro país, para impulsar la producción de este gas, la pregunta que me hago es saber en que dirección correrá el flujo del hidrógeno en el BarMar. ¿De España hacia Europa o viceversa? Ante tanta incertidumbre, tengo alguna pregunta más. A día de hoy, ¿hay tecnología especifica y fehacientemente testada de transporte de hidrógeno por tubería bajo el mar? No quiero pecar de vanidoso, pero por la información que tengo: actualmente no. La innovación tecnológica seguro que lo resolverá. Por otra parte, se coincide que los costes tanto de instalación como de fabricación de materiales especiales serían muy elevados y el plazo de ejecución no sería menos de diez años desde la ingeniería conceptual a la puesta en marcha de la compleja infraestructura. Para entonces, es probable que la fusión haya desplazado al H2. Para el transporte de gases con alto contenido en de hidrógeno es objeto aún de investigaciones exhaustivas para resolver la resistencia a potenciales fracturas, la corrosión o la explosión a atmósferas explosivas. Una de las alternativas manejadas es la tubería X70 con recubrimiento GRP o placadas de inoxidable, con uniones muy complicadas y con un coste elevadísimo.

A la vista de la presentación general del proyecto y suponiendo que vaya más allá de los anuncios y pasa a las páginas de los presupuestos, ¿no sería mejor invertir nuestro escaso dinero en promover la instalación de plantas de hidrógeno verde distribuidas por el territorio español que cubran las necesidades particulares, que malgastarlo en un conducto para importar gas que se fabrique en el exterior?