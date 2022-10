Álvaro de Otur, la cocina como emblema

Álvaro de Casa Consuelo, en ese Otur valdesano y vaqueiro, siempre disfrutó de los buenos alimentos siguiendo las enseñanzas de sus progenitores. Restaurante de carretera, quizás uno de los mejores de España en su estilo y situación, Casa Consuelo marcó huella y tradición. Y junto a sus hermanos, Álvaro forjó un negocio puntero en el ramo de la hostelería y el hospedaje. Decía con frecuencia que su filosofía era dar de comer con la calidad contrastada y que la clientela quedara satisfecha. Era su máxima profesional. Y en esos fogones de esperanza y pasión, Álvaro se sumergió con sabiduría y destreza para alcanzar la cúspide en sus preparados culinarios. Las orientaciones paternales conformaron a un cocinero de base local con proyección nacional como emblema de ejemplaridad. Sus potajes, salsas, carnes y pescados –las verdinas con marisco y el rollo de bonito, amén de sus sopas marineras, suponen el arte en su dimensión cocinera– son reliquias que no se ocultan y que permanecen en los paladares de sus incondicionales y público que se acercaba por su establecimiento para envolverse en lo más granado de la gastronomía regional. Álvaro ejerció de cocinero y excelente relaciones públicas, y en su local se observa la historia de las últimas décadas dominadas por el buen comer y la cultura con mayúsculas con ese estupendo certamen de pintura que ha dejado una huella categórica de sentimiento, promoción y sensaciones. Un maestro del arte coquinario y vinatero que culminó con éxito y mucho esfuerzo su existencia terrenal en un tiempo de otoño de clima apacible con el oleaje suave de su añorada playa de Otur y esas verdes praderías de la rasa costera occidental. Me lo dijo muchas veces. Los alimentos buenos para comer son buenos para pensar. Y lo malo era para él una aversión dietética que no encajaba en sus planteamientos ni en su local. Bien por Álvaro, adalid de lo excelente y enamorado de las esencias naturales de una cocina de talento y talante. La hostelería asturiana, con su muerte, queda un poco más huérfana y más solitaria de mentes abiertas, ejercicio bondadoso y honrado. Y con Álvaro el oficio de dar de comer se ha convertido en una manera de entender la vida y ser un poco más felices. Gracias Álvaro por tu complacencia y esa hospitalidad campechana a prueba de un paisano de bien.