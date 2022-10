El Molinón, ¿ilusión o realidad?

Fútbol y Gijón llevan cerca de un siglo y cuarto de la mano. No en vano, el Real Sporting de Gijón es uno de los clubes históricos de nuestra nación y su estadio, El Molinón, es el más antiguo de España. Con motivo del Mundial de Fútbol de 2030, los actuales máximos accionistas proponen un atractivo proyecto que capacitará el graderío para albergar a 40.000 aficionados, mínimo aforo exigido por los organizadores del evento. Hay otras exigencias como capacidad hotelera de calidad, dotación de aparcamientos, nuevos viales, etcétera, que hacen que el proyecto tenga un coste elevado, aún sin cuantificar, pero que en algunas estimaciones publicadas se aproximaba a los 300 millones de euros o, lo que es lo mismo, una anualidad completa del presupuesto municipal.

Para hacer cosas grandes hay que pensar en grande, pero siempre con los pies en el suelo. El proyecto presentado por el Grupo Orlegi ha sido definido tanto por diversos grupos políticos como por particulares de toda clase y razón como "ilusionante". Qué duda cabe que tanto el estadio como las modificaciones del entorno y de usos planteados nos inducen a primera vista a la ilusión, por la espectacularidad del mismo y porque parece que alguien de fuera, por una vez, apuesta por Gijón "a lo grande". Sin embargo, nada se ha aclarado, todavía, del real coste de la operación, salvo esas estimaciones, ni quién va a pagar el total de "la cuenta".

Se apuntó por parte de Orlegi que los ingresos podrían venir por varias vías: el "naming" del estadio, pudiendo ser rebautizado por alguna marca comercial; la propia explotación del mismo y de sus bajos, actualmente con concesión a otra empresa y en arrendamiento a terceros e incluso con intervenciones inmobiliarias en la zona que se nos antojan con cierta dificultad al precisar adquisiciones a otros propietarios e incluso cambios en el PGO.

Realmente la empresa no es sencilla, pero no imposible, si bien, como señalamos antes, debemos tener los pies en el suelo y no dejarnos deslumbrar por lo ilusionante de la idea si para llevarla a cabo debemos utilizar recursos de los que no disponemos.

Nuestra ciudad tiene multitud de proyectos esenciales por resolver, léase el Plan de Vías, el metrotrén, el vial de Jove, la ampliación del Hospital de Cabueñes, la Zalia, la regasificadora, la depuradora conocida como La Plantona, el plan de movilidad, etcétera. En Gijón, por otro lado, ya conocemos la experiencia de ser sede de un Mundial de Fútbol, tal como disfrutamos en 1982.

Sirvió aquel momento para mejorar el estadio, con una remodelación mucho menos ambiciosa que la actual y que no exigía el desplazamiento del terreno de juego, como el que ahora se pretende y que afectaría a la antigüedad, ya que ese cambio se consideraría como la construcción de uno nuevo y no el mantenimiento y remoción del histórico. Por otro lado, los nostálgicos del fútbol, que ya tenemos una edad, qué duda cabe de que disfrutamos de ver en directo a la selección alemana y a sus jugadores integrados como unos gijoneses más paseando por nuestra ciudad. Tampoco olvidamos al resto de selecciones (Austria, Chile y Argelia) y a sus aficiones, que en mayor o menor medida nos visitaron.

Aquella experiencia nos sirve también para comprender que ser sede de un Mundial es algo efímero y que tras unas semanas todo vuelve a la normalidad. Y que, por muy ilusionante que aparente ser el evento, antes de dar pasos decisivos, debemos tener un pleno conocimiento de sus costes y de quién se hará cargo de los mismos, y en todo caso tener en consideración que jamás deberán hipotecar a la ciudad que, como hemos dicho, tiene muchas otras prioridades por resolver y un presupuesto muy ajustado.