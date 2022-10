De moscas a cañonazos: sobre una normativa salmonera que crispa a los pescadores

Se está cocinando una nueva normativa de pesca en Asturias y si siempre viene con alguna medida polémica, la de este año no iba a ser distinta.

La administración asturiana, seguro que con la mejor de las intenciones, ha dado un paso para solucionar de una vez por todas los males del salmón. A partir de ahora la situación de esta especie de la que todos los pescadores, y los que no lo son, queremos disfrutar solo puede mejorar o no.

Hemos decidido que lo mejor para proteger el salmón en todos los ríos asturianos es hacer cotos y limitar el acceso a la pesca tal y como la conocíamos hasta ahora, entre otras medidas.

Genial, parece increíble que no se nos haya ocurrido primero, porque ya tendríamos en nuestros ríos tantos salmones como nadan en los ríos de nuestras vecinas comunidades. En los ríos gallegos nos llevan mucha delantera en estos aspectos, sin zona libre, con pírricos cupos y con los salmones aumentando a ritmo vertiginoso cada vez se capturan menos.

En los ríos cántabros con regímenes cada vez más pluviales y menos nivales, los cupos establecidos y la escasa zona libre que han dejado, aunque la hay, ha hecho aumentar el número de salmones de forma endiablada, por lo que no hay duda que la experiencia de los demás va a ser clave en la recuperación de los ríos asturianos.

No cabe duda que deberíamos estar plenamente satisfechos, ya que sólo copiando estas medidas, a partir de 2023 vamos a recuperar la especie hasta el límite de no saber qué hacer con tantos.

Más al Oriente, el Bidasoa, río Navarro por excelencia para la pesca del salmón con un gran trabajo técnico y con una apuesta importante por las repoblaciones, ya que partía de un inicio con la casi extinción de la especie no hace muchos años, ha tenido también un año mediocre de capturas, lo que hace más destacable si cabe lo que pasa en nuestro río.

Si nos centramos en lo que ocurre en nuestra comunidad, hay una que destaca por la urgente necesidad de tomar medidas y esa es la cuenca Narcea-Nalón, en la que las decisiones no podían hacerse esperar más.

El descenso de las capturas, unido a la ineficiencia de las repoblaciones que la administración lleva a cabo desde el centro de alevinaje de "Las Mestas del Narcea" ha llevado a la casi extinción del salmón en nuestra cuenca, mientras aumentan de forma vertiginosa en toda la cornisa cantábrica.

Hay medidas que más o menos todos reconocemos que hay que tomar, como establecer un límite a los salmones a sacrificar, recuperación de nuestros ríos, etc, etc. Ahí la administración asturiana nos va a tener a su lado, pero decidir quién, cómo, cuándo y dónde mata un salmón, no es protegerlo.

Si todos viésemos que la administración toma otra serie de medidas para proteger al salmón desde que nace hasta que retorna a nuestros ríos, no creo que ningún pescador pusiese impedimento alguno a las medidas que se pretenden establecer, pero, como siempre, la cadena se rompe por su eslabón más débil y este es el pescador.

Desde aquí me gustaría casi rogar a quién tiene la pelota en su tejado (Director del Medio Natural, Consejero de Medio Rural, Presidente del Principado) que no lo hagan, no tomen medidas precipitadas que no van a solucionar nada y que lo único que van a hacer es aumentar la crispación de los pescadores y entre los pescadores. La conservación del salmón y de todos los peces que habitan en nuestros ríos es lo más importante, pero no tiene por qué estar reñida con la pesca.

No sigan echándose encima a cazadores, pescadores y al mundo rural, ya que somos pieza fundamental en el engranaje de nuestra economía y de nuestra sociedad. Escuchen y razonen, tomen decisiones tranquilas y mesuradas, trabajen, trabajemos para que haya más salmones y no para decidir quién debe pescar los pocos que hay.

Démosle una vuelta a todo esto y siempre podrán contar con los pescadores, con las sociedades y con "Las Mestas del Narcea" a la que no hace mucho le concedían la Medalla de Plata del Principado por su trabajo con el Proyecto Arca. Hoy le demuestran que todo el trabajo hecho solo le ha servido para perder toda posibilidad de acceder a su amada cuenca Narcea-Nalón.