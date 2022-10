Un Occidente sin complejos

La política es algo muy serio, tan serio como que es la que decide si vivimos o morimos. El poder económico y los políticos que nos gobiernan y que tanto sacan a la luz la Constitución como grandes demócratas que supuestamente son, necesitan que el pueblo tome conciencia y es hora de que el Occidente hable y les exija que se cumplan varios de los artículos que, hasta ahora, se están incumpliendo. Más allá de las discusiones de bar, del hartazgo de quienes llevamos años condenados al ostracismo por el mero hecho de ser pocos, y de que ya tenemos instaurado como normal el ser siempre los últimos de todas las filas, el Occidente debe de manifestarse en las urnas. Y hay que hacerlo en masa, sin complejos, dejando al lado los apoyos a quienes legislatura tras legislatura nos han demostrado que como mejor estamos es callados. ¿Ellos o nosotros?

Somos la gente del Occidente de naturaleza conformista, pero nunca es tarde para cambiar.

Por primera vez en la historia de la Democracia, el Occidente se ha revuelto en condiciones y constituyendo un partido político que concurrirá a las próximas elecciones: SOS Occidente y que se debe solo a su gente. No renegamos de nada, nos enorgullecen esos paisajes bucólicos donde perderse a hacer una ruta turística y mugen más vacas, donde la gente es generosa, pero donde al mismo tiempo estamos condenados a no tener geriatras en los hospitales de la Cangas y Jarrio, siendo, fíjense ustedes, las zonas más envejecidas de Asturias. Quisiéramos saber, porque somos gente curiosa, cuáles han sido las acciones llevadas a cabo por el Alto Comisionado para el Reto Demográfico, porque más allá del nombre de categoría que ostenta el señor Izquierdo, no estaría de más saber a qué dedica el tiempo libre… que diría José Luis Perales. Meses antes de salir a jugar la final en las urnas, vemos que el Principado se dedica a hacernos promesas electorales vacías y ponernos el caramelo delante.

Solo tenemos dos opciones: volver a comprarlo o apostar por conseguir que el Occidente tenga representación parlamentaria propia. Sabemos bien lo que es luchar contracorriente, lo mamamos desde pequeños, sabemos lo que es parar a vomitar en La Espina por el deplorable estado de las carreteras, pero es ese castigo al que llevamos sometidos históricamente lo que nos debe dar el coraje para cambiar las tornas. No podemos dejar el presente y el futuro en manos de quienes echan sus cálculos solo basados en votos y siglas. Ese poder es nuestro. Es de justicia y vamos a romper el bipartidismo del PSOE y el PP en el Occidente.

Hay una sublevación ciudadana. La paciencia no es eterna. Esta situación en la que sobrevivimos es culpa de quienes nos "malgobiernan" y de nosotros mismos, que llevamos años tragando con programas electorales que no se cumplen. Si logramos tener representación parlamentaria nuestra lucha va a ser clara y nuestros objetivos sensatos: todo por el Occidente. No pedimos nada más que aquello que nos pertenece: justicia social. Los mismos derechos que un ciudadano de Mieres o de Laviana. Poder llegar al hospital si nos da un infarto sin tardar la hora y media que hay de camino entre Grandas a Jarrio y que al llegar haya un cardiólogo. Medidas fiscales para que las empresas se puedan asentar en el territorio, que se aplique la ley de la cadena alimentaria, crear una red de cuidados en el domicilio para que las personas mayores puedan estar en sus casas, blindar las escuelas rurales, porque hay que recordarles que la salud y la educación son derechos fundamentales, y que el Occidente paga sus impuestos como el resto. No pedimos nada que no nos corresponda. Mientras ustedes recorren Asturias para hacerse las fotos, a nosotros nos argayan las carreteras y muere gente.

Tenemos delante una oportunidad histórica en Asturias, lograr uno, dos o tres (¿por qué no?) diputados en el parlamento que sean llave a la hora de formar Gobierno. No apoyaremos al Ejecutivo en nada si no hay una compensanción para el Occidente. El valor de nuestro voto esta vez se multiplica por diez: el super voto. Pongamos al Occidente en su lugar: el ala que Asturias necesita si la región desea volar. Que sean ellos los que nos necesiten a nosotros por primera vez y que sepan lo que se siente. Volviendo a José Luis Perales "quizás para mañana sea tarde".