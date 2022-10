28-O: 1982, entender y atender a España

Recuerdo con emoción aquel mes de octubre de 1982. Yo tenía 27 años, y era uno de aquellos jóvenes que había vivido los últimos años de la clandestinidad, de la lucha estudiantil contra la dictadura, la campaña electoral de 1977 y que había tenido el privilegio de recibir las enseñanzas de importantes referentes del socialismo asturiano, de la república, del exilio y de la lucha política y sindical antifranquista.

Desde estas líneas quiero rendir un público reconocimiento de gratitud y admiración a todos ellos y, en especial, a mi padrino de la Jura como Abogado, Emilio Barbón, que lo fue con gran generosidad, y a jóvenes compañeros que ya eran del PSOE antes que yo y que tanto hicieron por Asturias y la democracia como Jesús Sanjurjo y Celestino Suárez González.

Tuve el privilegio, también, de ser candidato al Congreso por el llamado –en la papeleta de votación– "Distrito Electoral de Oviedo", y ser elegido en aquella lista que brillantemente encabezó Pedro de Silva. Los seis diputados y los tres senadores elegidos del PSOE éramos un equipo orgulloso, consciente y muy respetuoso de representar lo que representábamos.

Yo recorrí muchos caminos, aldeas, villas y barrios de ciudades en aquellos días. En aquel mes luminoso, cuando la caravana electoral circulaba y se adentraba con su solemne y grandiosa música, por los caminos rurales o en los núcleos de población, eran muchas las personas que salían a nuestro encuentro, con alegría y esperanza, contagiándonos con su ánimo, recogiendo con interés nuestros programas, papeletas electorales, "souvenirs", fotos y carteles. Todavía retengo la imagen del llenazo del estadio Carlos Tartiere de Oviedo en el mitin central de campaña de Felipe González.

Las gentes desprendían entusiasmo, esperanza y compromiso democrático. Se habían perdido los miedos. Se olía el cambio, el triunfo electoral, una victoria que no era patrimonio de un partido, sino de un pueblo decidido a enderezar su rumbo hacia el futuro. España necesitaba certezas, un Gobierno firme y fuerte. Lo dijo Felipe González en su entrevista televisiva como candidato: "¡El Cambio que queremos es que España funcione!".

El escritor Sergio del Molino lo describe en su recién publicada biografía historiada y novelada de un país en transición titulada "Un tal González" (páginas 152 y 153) –a mi entender unas Memorias autorizadas de Felipe González y de su Fundación–, de la siguiente forma: "José Oneto le preguntó sobre el lema ‘Por el cambio’. ‘¿En qué consiste ese cambio?’ Felipe se lo pensó un poco, quizá de verdad, buscando unas palabras que no había negociado con su equipo, y contestó con un segundo lema: ‘Que España funcione’. Ya estaba, ya lo tenían. El candidato clavó el mensaje que querían oír unos españoles hartos de que nada funcionase, acomplejados por un retraso endémico y desencantados con una democracia que no terminaba de notarse en la vida cotidiana… Todo el esfuerzo consistía que la frase no se apagara. Y no se apagó".

La gran coalición fue un pacto con la sociedad traducido en el resultado electoral: diez millones de votos y 202 Diputados, una gran participación ciudadana, en defensa de la Constitución, las libertades públicas y de un avance decidido de la democracia.

Felipe González decía que un porcentaje importante de voto era "voto prestado", un depósito de confianza electoral, que trascendía al propio partido y a su propio proyecto, para realizar la tarea que el país necesitaba, un viaje de manera resolutiva hacia el cambio, hacia la profundización de la democracia, para convertir la Constitución de 1978 en realidad, con decisión inequívoca.

No podemos ignorar de donde veníamos y qué amenazas golpistas y terroristas acecharon y se produjeron desde que se aprobara la Constitución. El poder político en España nunca había sido sólido, autónomo e independiente. El Estado era frágil. Los logros de una transición pactada estaban permanentemente amenazados por "el ruido de sables", "el frufrú de togas y de sotanas", los manteles, cuchillos y tenedores de los "cenáculos de la villa y corte" y de algunos poderes económicos en defensa de sus privilegios. Por primera vez, las urnas, la soberanía popular, otorgaron de manera contundente una mayoría por un Gobierno de gran fortaleza política y parlamentaria. "Había que hacer lo que había que hacer: luchar contra un paro salvaje con una ambiciosa política de empleo, fortalecer la democracia, los derechos, las garantías y las libertades públicas, luchar contra el terrorismo y contra el golpismo; más que modernizar una administración, construir un nuevo Estado moderno; relanzar la economía y el aparato productivo españoles, y configurar definitivamente el Estado de las Autonomías. "Todo ello –decía un tal González– va a exigir el empleo de una década".

Fui el secretario de actas de la reunión del Comité Federal del PSOE que días después de aquel 28 de octubre se celebró en Madrid –un 7 de noviembre– para analizar los resultados electorales y adoptar las primeras decisiones. Conservo una copia del acta que levanté, que resume perfectamente cuál fue la interpretación del PSOE y de su líder, Felipe González Márquez, de aquellos momentos históricos. Algunas manifestaciones fueron muy significativas y marcaron la filosofía de una Presidencia y de un Gobierno histórico, fundamentales para España y su futuro: "Nuestro partido, desde una apreciación de clase trabajadora, está defendiendo una política interclasista, de superación de la lucha de clases, de mayoría social" (…). "El partido es del partido, pero el Gobierno es de la Nación" (…) "La Derecha no ha sido capaz de entender que hay una Nación a atender". Esa era la diferencia. El voto lo era prestado. Se acortaba el tiempo de la transición, incorporando los pacíficos contenidos del concepto o término conocido como la "Ruptura Democrática", que usábamos desde 1976, años atrás. El cambio era patrimonio de la sociedad, con quien se había realizado un pacto simbólico en aquellas elecciones. Y ahí radicó la razón, el sentido y la orientación de la España que surgió del 28 de octubre de 1982. Entender y atender a España y sus anhelos.