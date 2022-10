Las cuatro "pes"

Siguen con la monserga de "renaturalizar" el río Piles. Esa palabra me recuerda lo del chiste de la contaminación: "Y si las ciudades contaminan y el campo es aire puro: ¿por qué no construyen las ciudades en el campo?". Luego vienen con que las vacas emiten mucho metano y no hay que comer carne. Una cosa es adecentar el río y otra distinta pretender que los ríos urbanos tengan que ser ríos rurales, algo así como lograr la cuadratura del círculo. El Piles es un riachuelo y, por tanto, mucho no van a poder fastidiar, pero están en ello. Los que quieren una ciudad sin fábricas, sin promotoras de pisos –porque su religión marxista laicista les dice que los beneficios son pecado– ni coches, tampoco quieren ríos urbanos. ¿Su agua, aunque limpia, es impura? Así lo que van a querer los progreguays es una ciudad sin ciudadanos y un campo sin ganaderos.

Están empeñados en que el río Piles a su paso por Gijón no puede tener a la vez aguas limpias y un canal derivado para la práctica del piragüismo. Pero el argumento últimamente parece ser, más allá de informes científicos y soluciones técnicas compatibles, que lo público social no puede ser compatible con lo público estatal. Vamos, que si el Estado es el esqueleto y lo social es la carne, el esqueleto debe comerse a la carne en vez de sostenerla; el mundo al revés. El pecado original del Grupo Covadonga (¿también del Santa Olaya, del Sporting de Gijón o de cualquier otro?) es ser “privados” en vez de estatales; o sea, el Estado antisocial, el gobierno que tiene por función boicotear a los ciudadanos o el árbitro boicotear a los jugadores. Tanta renaturalización: ¿por dónde van a ir los vehículos al Molinón, la Feria de Muestras o el pabellón Adolfo Suárez? Cuando predominan la envidia y el despotismo sobre la concordia y la solidaridad, también el gobierno totalitario es un lobo para la libertad y la prosperidad. Por supuesto no tenemos nada contra los lobos viviendo en reservas naturales, lo que se plantea es si deben compartir espacios con ovejas y terneras. El Estado es la organización política de la sociedad, y la función del gobierno procurar la felicidad de los ciudadanos en general, no la felicidad de los políticos dogmáticos por la fidelidad de los ciudadanos empobrecidos y subsidiados. Boicoteando la iniciativa social iríamos a un Gijón de 200.000 habitantes con 100.000 ancianos.