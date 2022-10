Nostalgia del 82

El resultado de las elecciones celebradas, en octubre de 1982, no tiene parangón en la historia de la democracia española. Con una participación aún no superada, el PSOE obtuvo el porcentaje más elevado de votos, el mayor número de escaños y la ventaja más amplia sobre el segundo partido. La victoria daría paso a un período ininterrumpido de casi catorce años de gobiernos socialistas, lo que supone la estancia en el poder de un solo partido más larga registrada bajo un régimen parlamentario en nuestro país. Es probable que no se repita un triunfo igual. El acontecimiento fue de tal calibre, por el hecho en sí y toda su trascendencia, que muchos consideran que con él concluye la Transición. Equivocadamente, porque la democracia se había establecido con la Constitución, en 1978, y había celebrado varias elecciones libres, generales y locales, y ya había superado numerosas pruebas del terrorismo y del golpismo militar. La democracia, recién adoptada por los españoles y todavía frágil, vivió la apoteosis socialista en pleno proceso de consolidación, que culminaría pocos años después con el refrendo de la permanencia en la OTAN y la integración en la actual Unión Europea.

Con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido y la evolución de la política española desde entonces, cabe destacar por su especial significado varias circunstancias que concurrieron en aquellas elecciones. La primera es el hundimiento de UCD, que contribuyó decisivamente al éxito arrollador de los socialistas. El partido centrista estaba formado por un sector que había formado parte de la clase política del régimen franquista y hacía esfuerzos por adaptarse a las pautas democráticas, y por otro sector de políticos jóvenes, disconformes con la dictadura, muy capaces, con brillantes carreras profesionales, auténticamente demócratas, que tras el fracaso fueron abandonando la vida política hasta dejar un vacío que todavía acusa nuestra democracia. Pero por encima de esto, las elecciones del 82 brindaron la oportunidad de confirmar las cualidades de Felipe González, que era la gran promesa de la política española, para ejercer un liderazgo de dimensiones históricas. Hizo una campaña electoral memorable, en la que contagió a los españoles de buenas emociones, confianza en el futuro y un entusiasmo que no hemos vuelto a sentir. El balance de su gestión, con claroscuros que esperan un juicio ecuánime, arroja un saldo netamente positivo. La contribución del PSOE a la estabilidad de la democracia y al progreso general de la sociedad española parece irrefutable. En el acto conmemorativo de ayer ha demostrado otra vez su talla política. Inició su discurso con una mención conciliadora de Alfonso Guerra y la finalizó con una defensa cerrada de la Constitución, la convivencia y el diálogo con todos. Esta, enfatizó, debe ser la prioridad número uno. Abogó por una democracia inclusiva, se declaró partidario de la descentralización del poder, pero se opuso con rotundidad a la centrifugación del estado. Felipe González ha esperado a su jubilación para hacer pedagogía política, algo tan necesario en nuestra democracia y que se echó de menos en su actuación al frente del Ejecutivo. En cierto modo, él mismo lo reconoció al confesar que en aquella etapa estuvo absorbido por la tarea de gobernar. Finalizada su intervención, Felipe González cedió la palabra a Pedro Sánchez, diciéndole que era su turno. El presidente del Gobierno expuso sus argumentos habituales sobre la desigualdad, los desafíos de la globalización y la importancia de Europa para nosotros. Citó en incontables ocasiones a Felipe González, que lo escuchaba con gesto pensativo, pero no quiso seguir el hilo de su reflexión. Evitó cualquier mínima referencia al problema de la organización territorial, el único contencioso histórico sin resolver, y dedicó los últimos minutos de su alocución a entonar la consabida letanía contra el partido de la oposición, sin nombrarlo. Quizá tampoco fuera el momento para aclarar ante cuál de los dos chantajes, en el sentido neutro del término, que le plantean ERC y el PP va a ceder, regular el delito de sedición o renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ayer fue el día en que Felipe González, octogenario y encanecido, le recordó a Pedro Sánchez, circunspecto en ese instante, en qué consiste el oficio de la política, y Pedro Sánchez se puso a rebufo del viejo líder hasta que saltó la discrepancia en la actitud de ambos. En el Palacio de Congresos de Sevilla se respiraba un ambiente de celebración contenida entre los miles de asistentes. El horno no está para fiestas.