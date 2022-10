Sobre los premios «Princesa» domina la perspectiva externa. Esa mirada muestra una pequeña autonomía codeándose con las élites y dejando de ser por unas horas desconocida. Lo conseguido supone mucho: unos galardones a la par en prestigio de los Nobel que equiparan a Oviedo con Estocolmo. Como un sueño de cenicienta cumplido ya cada otoño que enorgullece a los asturianos y fortalece esa autoestima de la que andan escasos. Si falta algo es avivar otra mirada, la interior, para convertir ese aluvión de talento en una fuerza que empuje a cambiar la región. Llega un fin de ciclo en los galardones. Momento de actualizar objetivos y de encontrar el resto del año en la labor de la Fundación estímulos que contribuyan a aflorar el lado más positivo de cada asturiano en el camino hacia una Asturias dinámica.

Y esa Asturias que, como afirmó el Rey, "nos demuestra que es capaz de reconciliarnos con lo mejor del género humano" encaró los desafíos de un mundo incierto. No puede afirmarse que estos hayan sido unos premios "Princesa" que buscaran la complacencia. En los galardonados estuvieron representados casi todos los debates que angustian al hombre contemporáneo, entrelazados por un hilo invisible. Nuestro laberinto: el horror de una guerra que amenaza los cimientos de Europa, como remarcó Felipe VI. Peligran la democracia, conquista suprema, y la verdad. El periodismo decente de Michnik las defiende cada jornada. La desestabilización geopolítica y los populismos originan migraciones masivas –el Equipo Olímpico de Refugiados las simboliza– y hacen imprescindible para los transterrados la arquitectura efímera de Shigeru Ban.

El futuro ya está aquí de la mano de la inteligencia artificial, la tecnología que aspira a replicar el cerebro. LeCun y Hassabis saben que al servicio del hombre comportará una revolución de bienestar y libertad. Al de la servidumbre a intereses espurios, distorsión y esclavitud. La respuesta a la desigualdad y la usurpación desmedida de recursos surge de la economía circular que entusiasma a Ellen MacArthur.

Somos parte de una tribu integral en sucesión civilizatoria. Mayorga y Matos, ahondando en la belleza de la palabra, la reflexión, las preguntas y el pasado, nos lo recuerdan. Lo global no oscurece la esencia de lo auténticamente propio y popular, como el flamenco. Con la espontánea sorpresa sobre el majestuoso escenario del cante de Carmen Linares y el baile de María Pagés, ya para la historia de la ceremonia, la voz del pueblo subió a lo más alto.

Asturias no es un convidado de piedra, ni solo un decorado para la Fundación. Y la Fundación tiene que trascender para Asturias más allá de lo que representa la expresión cívica de entusiasmo colectivo de estos días. Probablemente no exista aquí otra igual. De alguna manera, del polo de atracción de talento que cada octubre coloca al Principado bajo el foco universal tiene que surgir un liderazgo que repercuta en provecho del conjunto de los ciudadanos, un faro llamado a alumbrar posibilidades estratégicas con las que reinventar la región.

Los Premios son ya la principal industria cultural asturiana. El inesperado revés en el relevo en la presidencia de la Fundación truncó unas expectativas, pero abrió otras inéditas y feminizó como nunca la institución, que es ahora la de las mujeres, con tres al frente. Este proceso paulatino iniciado en 2014 sintoniza a la perfección con la sensibilidad de la época y aporta a la entidad inquietud por asuntos diferentes, más capacidad de adaptación a la adversidad, programación diversificada, mimo hacia la educación y apertura social.

Este Principado ha visto los últimos cuatro años crecer en presencia pública a su Princesa. El viernes pronunció su discurso más intenso. El de una joven de su tiempo, consciente, que con ese reiterado "me importa" se declara preocupada por todo lo que la rodea y dispuesta a conocer, aprender y mejorar. El espíritu descubridor imprescindible para progresar. Las generaciones llamadas a tomar las riendas piden paso. Merecen una oportunidad. No pueden ser las grandes olvidadas de estos instantes de penumbra. Leonor volvió a dar ayer una muestra sorprendente de sentido del deber y compromiso esforzándose por acudir al "Pueblo ejemplar", Cadavedo, pese a sufrir una gastroenteritis que postró a su hermana Sofía. Aunque padecía intensas molestias, sonrió y saludó a los vecinos hasta que no pudo más.

Cuando regrese para la siguiente edición estará a días de la mayoría de edad y de abordar la recta final de la preparación que habrá de desembocar en el trono. Y entonces este pequeño reino de hace 1.300 años continuará forjando con lealtad y sentido de Estado, fiel a sus orígenes, hitos trascendentes de la nación: conectando a la heredera con la vanguardia de la excelencia, acercándola a la realidad del pueblo al que representa y afianzando el papel equilibrador, inclusivo y modernizador de la Monarquía constitucional. La futura Reina y también la Infanta podrán decir sin impostura alguna, y efectivamente sentir, que en Asturias siempre están en casa. Porque, además de vivir al lado de los asturianos periodos decisivos en el desarrollo de sus responsabilidades, por sus venas corre sangre asturiana.