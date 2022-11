En el mes de noviembre llega la alegría inversa. Digo inversa porque es una alegría fracasada, cínica, de eso que se dice: canto por no llorar. Así lo veo yo: dentro de unos días llega el pago del IBI, o los ibis, depende del patrimonio de cada uno, un pago que ya deja el cuerpo temblando. A la vez llega el frío, hasta ahora al cobijo del engaño, camuflado entre sospechas de cambio climático y todo eso. Con la bajada de temperaturas las mantas aparecen para cubrir las piernas mientras se ve la tele y las chicas del tiempo dicen de las borrascas que vienen o que pasan o que se acercan pero no van a tocar, pero que quizás sí. Es como la ruleta rusa. Te meten las isobaras en la recamara y cada día le dan al gatillo apuntándote desde la pantalla de los mapas y salga lo que salga, y cada vecino acurrucado tras el periódico para que no le den con la borrasca en todo el bolsillo, con la calefacción al acecho de los tobillos. Sin contar las "flores del mal" que diría Baudelaire, para llevar al cementerio, también llamado campo santo, del primero de noviembre, que los antepasados siguen dando guerra desde el más allá.

Bien es cierto que en las últimas jornadas de octubre tuvimos el divertimento de los premios Princesa de Asturias. Aparte del primer día repleto de intelectualidad y arte, al día siguiente con el pueblo ejemplar de Cadavedo fue una romería con lluvia, baile regional, malestar gastronómica de las jóvenes hijas de los reyes, que a pesar de todo la princesa Leonor tiró de pala (de pico no) para plantar un tejo como recuerdo de la visita al pueblo ejemplar 2022.

Pero la nota sobresaliente fue el desparpajo espectacular de doña Letizia moviéndose entre la gente, llevando tras de sí a un pelotón de hombres: guardaespaldas, funcionarios y curiosos, y alguna mujer, y el Rey destacando por encima de todos, pero solo en figura, sonrisa y paciencia, que no es poco, porque la reina era un torbellino vestida con un jersey marinero, un pantalón negro y calzando unos botines tipo "cowboy" para caminar por el campo y los callejones del pueblo.

Esta alegría se trastocó el lunes con la llegada de eso que llaman la eficiencia energética, explíqueselo usted al vecino de arriba que va a tener que cambiar el sistema de calefacción comunitario. Dicen que el 80 por ciento de los inmuebles en España no cumplen la eficiencia esa, porque muchas calderas son de carbón o de gasóleo, y ahora tendrán que renovarlas para que se adapten al gas natural. Porque las de carbón y gasóleo generan 126 mg./KWh de partículas PKM10 (partículas con diámetro inferior a 10 micras), mientras una de gas son 0,7. Según los que entienden de psicología lo que más estresa a la persona por este orden es la muerte de familiares de primer y segundo grado, el divorcio, la mudanza, la pérdida del teléfono móvil y las reuniones de comunidad de vecinos. Pues habrá que debatir el modo y manera que las derramas no sean cerebrales, que nunca se sabe, y las disputas no generen enemistades, porque siempre hay algún asaltacarteras que no piensa más que en él mismo, y con la cerrazón de unas y otros es cuando se forma un guirigay que no hay administrador que lo contenga.

Y en estas estamos, que con la llegada de los fríos, esta alegría inversa ni pensando en la Navidad se combate, porque no hay más que acercarse a una tienda y ver los precios que ya están instalados en los manjares de la Nochebuena y la Navidad, y con la expectativa de que pueden subir algo más de aquí al veinticuatro de diciembre. Sin contar las hipotecas que están en la cuerda floja de la subida de tipos de interés, un interés muy poco interesante, sobre todo para los que tienen que pagar al mes una letra por la compra de cualquier cosa.

Y encima se corre la noticia por la empresa que hay que soltar la pasta para la comida de fin de año, para confraternizar, para alejarte del compañero que te aburre con pésimos chistes, o para arrimarte a la colega que desde hace años no acaba de enterarse de que la cosa va por ella, todos los santos días asomando la cabeza sobre el ordenador, como los toreros cuando brindan al respetable, o mandando correos que nada tienen que ver con el trabajo, porque a lo mejor esta comida es la última, ya que unos se jubilan y solo los llaman para la vacuna contra el covid, y otros pues se van por otro camino ya sin regreso posible.

No sé si para disimular, que los americanos nos metieron en casa lo del "Halloween", una forma de amedrentar a la gente, el culto a la fealdad, al disfraz fuera de fecha, y el negociete para algunas tiendas al uso. Aunque queda el consuelo de la paga extra, pero todo el mundo sabe que ésta ya lleva meses con un destino diferente al que la inflación la va a obligar. Porque los medios ya nos vienen anunciando de la subida de la luz, porque en Bruselas, aparte de coles, no acaban de concretar nada. Y las noches frías se echan encima de la alegría inversa, que ahí se queda prisionera. Hoy no estoy optimista.