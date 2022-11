La tarde en que el patio equivocó la brújula

Aquella tarde aciaga el patio del teatro Campoamor, quintaesencia de la vetustísima capital del más Viejo Reino, se había desorientado, poniéndose en pie para aplaudir fervoroso al pasado Real y no al presente (ni tampoco al futuro, algo después). Una fotografía delatora daba cuenta del fatal error de orientación. ¿Una invencible pulsión, tal vez, de desagraviar al cónyuge agraviado tantas veces por su idem? Hasta ahí vale, bueno, ejem, de no ser porque el desagravio hizo perder la brújula al patio, desatendiendo la Real presencia, mitad sangre azul mitad clase media, que bajaba ya por el pasillo. La maledicencia, que no descansa, llegaría incluso a imaginar que aflorara también un secreto y clasista desdén hacia la clase media ascendida que bajaba, sin caer en que, mejorando lo que siempre se dijo de la Dinastía (ni aprende ni olvida), la clase media no olvida, aprende y toma nota.