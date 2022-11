Coche eléctrico, un camino sin retorno

Después de años de incertidumbre, el camino del coche eléctrico empieza a despejarse. La máquina llamada a liderar la movilidad sostenible en todo el mundo ya cuenta con muchos más argumentos que hace una década para comenzar a postularse como la alternativa más inmediata al vehículo de combustión. Esta alternativa es fruto de la investigación, la tecnología y de muchas, muchas inversiones. Pero seamos realistas: todavía estamos lejos de la meta. Y España no termina de carburar; o, con mayor propiedad, de ponerse las pilas.

Veamos los datos. A cierre de agosto, en nuestro país se han vendido 17.816 coches eléctricos puros, sólo un 3% del total de matriculaciones en los ocho primeros meses del año. Hoy por hoy, los eléctricos apenas suponen el 0,4% del total, muy lejos de los cinco millones que nos estamos marcando para 2030.

El ritmo, como se puede ver, es todavía muy bajo. ¿Qué ocurre? Principalmente, que los conductores siguen viendo con desconfianza la infraestructura de cargadores y que, pese a la proliferación de nuevos modelos en el mercado, el precio de un eléctrico sigue siendo elevado, acrecentando una brecha insostenible basada en el poder adquisitivo del ciudadano que decide comprar un coche.

Estas semanas, desde Bruselas hemos dado varios pasos para aminorar esta brecha. El Parlamento se ha pronunciado sobre el reglamento de Infraestructura para los combustibles alternativos. Es decir, objetivos vinculantes que obligarán a cada estado miembro a tener una red de cargadores suficiente como para que nadie pueda sentir que va a quedarse tirado en mitad de un largo viaje.

En la propuesta se habla de cargadores cada 60 kilómetros y de no discriminar a áreas en riesgo de despoblación. También de fijar una potencia mínima de recarga en cada país, dependiendo del nivel de electrificación de su parque de vehículos, que sirva para impulsar al mercado antes de que éste empiece a autorregularse de forma natural.

Como explicaba antes, no solo importa el número de cargadores, importa la ubicación. Por ello es necesario que el Gobierno se ponga para elaborar un mapa que fije dónde debe estar cada punto de recarga y con qué potencia. Nuestro país cuenta con 1,6 cargadores por cada 100 kilómetros, muy lejos de los 64,3 de Países Bajos. No solo hay un número insuficiente de cargadores, sino que la gran mayoría de estos no recargan las baterías lo suficientemente rápido.

Pero estas semanas no solo hemos hablado de infraestructura, sino que también lo hemos hecho de emisiones. Se ha cerrado definitivamente la directiva de emisiones de CO2, esa que al salir del Parlamento se convirtió en noticia mundial por poner fecha de caducidad a la venta de coches con motor de combustión: 2035.

También estos días ha dado sus primeros pasos una iniciativa que, como europea, me llena de orgullo. Después de impulsarlo desde el Parlamento, la Comisión ya estudia crear un Fondo de Transición Justa, igual que el que contempla a regiones como Asturias por el cierre de las minas y las térmicas, pero enfocado a la industria del automóvil. En España esta industria tiene un enorme peso y no es ningún secreto explicar que el coste de modernizar toda la cadena de valor y de formas a los trabajadores es enorme.

Como bien sabemos en el Principado, es inevitable dirigirnos hacia una economía descarbonizada. Pero no por ello zonas que han creado riqueza, conocimiento y técnica en sectores tan diversos como la siderurgia o el automóvil deben pasar a ser territorios de segunda por el cambio de paradigma. Como ocurre con la infraestructura de cargadores, ninguna comunidad debe ser menos que otra.

El camino que hemos emprendido con el coche eléctrico no tiene retorno. Sería una necedad cerrar los ojos ante sus ventajas; también lo sería hacerlo con sus inconvenientes. El previsible aumento en consumo de electricidad y la escasez de las materias primas necesarias para ensamblar millones de unidades en la próxima década son dos de los más evidentes.

Por encima de todo, el camino que hemos emprendido tiene que garantizar que no da lugar a que haya ciudadanos de segunda. Hemos puesto plazos y fechas límite, sí. Pero este proceso no puede convertirse en un tajo que ahonde en las desigualdades de acceso al coche eléctrico, que debe ser para todos los que lo necesiten en su día a día y no un lujo de unos pocos.