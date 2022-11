En estos días, en el Reino Unido, siento que estamos viviendo una ilusión, una realidad diferente que no existe pero que nos creemos que es cierta. Un mundo ficticio en el que la opinión es más válida que la realidad, por mucho que la realidad se empecine en demostrar lo ilusorio de nuestras ideas. Y si no que se lo pregunten a la ex primer ministro Liz Truss. Aunque en su caso más que vivir tras el velo de maya parecía que vivía en los mundos de Yupi.

En la filosofía hindú el concepto de maya es la imagen ilusoria que nos atrapa en una realidad que no es cierta y que nos impide ver y entender la verdad. En nuestra ignorancia nos convencemos de que lo que vemos es real, pero no es así. Por eso debemos rasgar el velo de maya para poder alcanzar la verdad.

En esa realidad paralela en la que vivimos, el periódico "Independent" se hacía eco de una encuesta publicada por Redfield & Wilton Strategies, en la que se mostraba que, de realizarse un referéndum en el Reino Unido para volver a unirse a la Unión Europea, el "sí" ganaría por un margen de 14 puntos porcentuales. O sea, en ese hipotético referéndum un 57% votaría por revertir el Brexit frente a un 43% que seguiría defendiendo el status quo.

Este cambio de opinión en menos de tres años se debe a varios factores. Ya no existe la excusa del covid que nos distrajo de los problemas derivados del Brexit, ya que estos pasaron a un segundo plano o, como mínimo, a confundirse con los efectos de la pandemia. O sea, el covid sirvió como chivo expiatorio de los verdaderos problemas generados por el Brexit. Ahora empezamos a ver las grietas en el velo de maya y vislumbrar la cruda realidad, tanto económica como social.

A pesar de este cambio anímico de los británicos, nadie está persiguiendo de momento un Brexin. Los conservadores en el poder con Rishi Sunak a la cabeza –brexitero de pro– ni se lo plantean, ya que eso significaría destruir su legado como el partido que nos sacó de Europa y nos dio la "independencia". El líder de la oposición, Keir Starmer, tampoco lo defiende. Su lema es: "make Brexit work". Tan solo el tercer partido, los Demócratas Liberales, se plantean tímidamente un acercamiento a Europa.

De momento estamos a años luz de que esto ocurra. Por ahora es más importante salvar las apariencias que reconocer el gran error económico que el Brexit significa para este país y la tragedia que llevó a un pueblo a votar contra sus propios intereses. Maya jugó sus cartas y embaucó a los británicos con sus espejismos.

Una de las razones principales para los defensores del Brexit era la inmigración propiciada por la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Según muchos brexiteros, el Reino Unido estaba perdiendo su soberanía y su identidad nacional. No pasa desapercibido que la persona encargada de unir al país post-Brexit es de origen indio. El simbolismo es propio de los tiempos que vivimos. Tras doscientos años de gobierno británico en India, ahora será un hindú devoto, Rishi Sunak, quien gobierne este país, que no ya imperio. ¿Justicia poética?

Es apropiado que Sunak, quien juró su primer nombramiento como diputado con una copia del Bhagavad Gita, sea el encargado de empezar a rasgar ese velo de maya que la mayoría de los ciudadanos de una Gran Bretaña, que ya no lo es tanto, no saben ver. Como dice el proverbio inglés: "You can’t have your cake and eat it too".