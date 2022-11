Asturias, nuestra gran empresa común

Bases.

Asturias se ha ido empequeñeciendo en lo político, en lo económico y en lo social, así como, perdiendo capacidad de interlocución, situación difícilmente sostenible en el tiempo sin afectar negativamente al bienestar de los asturianos. Para revertir esa tendencia es obligado afianzar el futuro de Asturias con la creación de nuevos empleos de calidad, para lo que se requiere retener y atraer, tanto capital humano, como inversiones directas y empresariales. Con ello tendríamos la oportunidad de afrontar el reto demográfico y superar nuestros problemas de sostenibilidad económica.

A tal fin, es fundamental optimizar la explotación de nuestros recursos, especializándonos y superando nuestro peor dato económico que es la tasa de actividad, por debajo del 50% (en EE UU comenzaron a reflexionar sobre el declive de su economía frente a las asiáticas cuando su tasa de actividad bajó del 65%).

Al respecto, hay una mala y una buena noticia; la mala que la solución a nuestros desequilibrios no caerá del cielo; la buena que dependerá de nuestra voluntad, determinación y esfuerzo.

Propuestas.

1. Es imprescindible la complicidad del tejido empresarial en la creación de empleo. Toda acción política que no se concentre en favorecer las condiciones para que eso sea posible, en cantidad y, sobre todo, en calidad, estará condenada al fracaso.

Hay que promover un sistema económico vigoroso, innovador, pragmático y dinámico, que se legitime ofertando oportunidades para todos. Facilitando la creación de un ecosistema de empresas con alma y corazón, que persiga recuperar el protagonismo de las clases medias.

La Asturias vacía es la que no genera empleos ni oportunidades.

2. Sin peso político, ni grandes empresas, es muy difícil estar en la agenda del país. No es asumible que haya comunidades de primera y de segunda por conveniencias de gobernabilidad. Asturias tiene condiciones para liderar, desde una región que no tiene complejo en asumir un propósito común, la vertebración y cohesión de España, dentro de un proyecto europeo en crecimiento.

3. Interna y externamente es vital exprimir la fuerza del diálogo para sumar consensos que nos permitan avanzar juntos, fortalecidos por liderazgos empáticos y con temple, que contribuyan a la formación de alianzas responsables.

Los pilares sobre los que construir ese futuro en común, además de los valores culturales y del carácter de nuestro territorio, de los que surgen el sentimiento de asturianía, han de ser los lazos afectivos, la confianza, las normas simples y efectivas y las conexiones sociales.

4. Vivimos tiempos en los que los populismos, la demagogia, las pretendidas soluciones sencillas a los problemas complejos se han abierto camino en la competencia electoral. Se hace obligado reducir los excesos de los partidos políticos, primar el análisis de las cosas con más imparcialidad y menos ombliguismo, haciendo su vida orgánica más interesante, socialmente más participativa y diseñando buenos procesos de selección de los liderazgos.

De este modo, debería inferirse que los procesos electorales, tanto los internos como los externos, no sean un fin en sí mismos, sino el principio de buenos gobiernos. Que es lo relevante para la sociedad. Y, siempre, que toda acción política de partido redunde en el interés general de Asturias y no en cortoplacismos o tácticas electorales.

5. Nos enfrentamos a un período de cambios profundos. Es ineludible propiciar una gran transformación cultural que ha de concernir al conjunto de la sociedad asturiana, desde el presidente, los sindicatos y los empresarios, pasando por los funcionarios, los trabajadores, los desempleados, los estudiantes, o los parlamentarios.

Por ello hay que vencer las resistencias al cambio. Asturias no está para seguir haciendo lo mismo, porque tendremos iguales resultados, y no nos lo podemos permitir.

6. El modelo de sociedad que deseamos exige no dejar a nadie atrás, pero, por justicia social, obliga a comprometer a todos con el bien común.

Es insolidaria e injusta la actitud de los que parasitan, también lo es, aún en mayor grado, la de las élites extractivas, dado que en ninguno de esos dos extremos hay compromiso con el interés general. Precisamente en el centro está buena parte de los que contribuyen, de los que se esfuerzan. A ellos es a los que hay que aliviar, animar y empujar, repartiendo mejor las cargas. Una sociedad con un buen y equitativo reparto del poder y de la riqueza es la mejor opción.

7. Recientemente se ha abierto un intenso debate sobre la fiscalidad como un elemento más de la competitividad regional. Diferentes índices de competitividad fiscal sitúan a Asturias entre las regiones menos atractivas para sus residentes. Con un agravante, los residentes de las tres comunidades vecinas tienen mejores condiciones.

Ante este hecho, y la conciencia de que la fiscalidad es una forma más de competitividad, y no menor, cabe plantearse si no es mejor ejercer una cierta inteligencia fiscal frente a la ideología fiscal. El objetivo debería ser, no tanto convertirse en la comunidad más competitiva fiscalmente de España, como en no ser la peor de su entorno.

8. El territorio es un activo económico. Sobran razones y falta generosidad, visión y determinación para conformar, más por la vía de hecho, que la de derecho, una gran ciudad-región metropolitana, la denominada Asturmetrópolis.

Estos son algunos de los argumentos que hacen inexcusable su implantación: los positivos efectos de las economías de escala, los fondos europeos que se destinarán a la consolidación de áreas urbanas de más de 500.000 habitantes, la atracción del talento, las ventajas de la especialización, la eficiencia de las economías de aglomeración, el potencial crecimiento del PIB regional, la facilidad de prestar más y mejores servicios a menor coste, la atracción de más inversiones y mejores proyectos empresariales, la ampliación de los mercados locales al ganar población, la mejor utilización de los recursos por el efecto de la coordinación, la mejor percepción de calidad de vida, la mayor autoestima por la pertenencia a una comunidad fuerte y avanzada.

9. Hay recursos, hay una amplia tradición que ha posibilitado el desarrollo industrial de la región, con una aportación sectorial al PIB cercana al 20% antes de la pandemia del covid-19 y una cifra cercana a los 50.000 empleos, y hay una conciencia social y empresarial que hace que sea relevante la apuesta por una Asturias puro verde, pero, eso sí, desde una transición energética que apriete, pero no ahogue.

Ningún cambio de paradigma energético a lo largo de la historia se produjo de forma acelerada, más bien al contrario, son procesos lentos. Hay que llegar al fin del mundo, pero antes hay que llegar al fin de mes. Precisamente por la alta especialización de buena parte de la economía regional en empresas y sectores electrointensivos, las empresas asturianas necesitan tiempo y recursos para lograr una transición justa.

10. Todas las acciones apuntadas en los puntos anteriores no serían posibles sin una verdadera revolución en la gestión de las administraciones públicas para hacerlas sostenibles, eficientes, digitalizadas, facilitadoras, desburocratizadas, con un sistema normativo aligerado que genere seguridad, certeza y agilidad. A la par, deben instrumentalizarse procedimientos rigurosos de evaluación de las políticas públicas.

Los excesos burocráticos, como decía Weber, son una jaula de hierro que encierra el talento, la creatividad y el potencial del sistema económico y social. Solo una acción política apartada de la indolencia y la pusilanimidad puede liberarnos.

Las administraciones públicas se financian con el esfuerzo de familias y empresas a través de sus impuestos. Es indecente dilapidar ese considerable sacrifico por una gestión ineficiente, mal orientada y que incumpla sus verdaderos objetivos.

Epílogo.

A quienes quieren seguir explotando solo la indignación, quizá les convenga reflexionar sobre la saturación social de ese mecanismo de captación de votos. Frente a los excesos de la indignación, que suelen derivar en populismos y autoritarismos, las miradas rigurosas y comprometidas para superar los retos a los que nos enfrentamos. Menos políticas intrascendentes con frecuencia limitadas a lo simbólico e identitario. Menos indolencia, menos resistencias a los ineludibles cambios, más trabajo, más respeto, más diálogo, más rigor, más verdad, más democracia, más ciencia y más cultura. No hay mejor signo de identidad y de cohesión social que procurarnos un buen futuro en común, para lo que se necesita una saneada y próspera economía.

Finalmente, hay que evitar resignarse a la pérdida de la calidad democrática reinante, apostando por sus dos valores sustantivos, que son: la tolerancia –el respeto a las diferencias– y la moderación –que nos enfoca al bien común.