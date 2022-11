Científicos de la Historia del Arte

Cada vez que concluyo, en ocasiones auxiliado por diferentes especialistas, la esforzada investigación de algunas obras de arte, generalmente conducente a resolver los a menudo complejos trabajos de catalogación museal –que son garantía de las correctas conservación y difusión de los referidos testimonios culturales–, me llega el recuerdo, entre bochornoso y lacerante, de una mesa redonda en la que participé altruistamente hace años en la villa de Castropol. Aquel acto, organizado por la Sociedad Asturgalaica de Amigos del País, con la colaboración del Ayuntamiento de Castropol, llevó el título de "Arte y artistas del Occidente. Los Encuentros en el Campo del Tablado". La mesa, ante un nutrido público, reunió a un grupo de artistas asturianos –entre los que estaban Bernardo Sanjurjo, Luis Fega, Núñez Arias y José Legazpi–, acompañados por el firmante de estas líneas, en el papel de historiador del arte. Se abordaron varios asuntos relacionados con la creación plástica, la función del arte en la sociedad, la historiografía y la crítica de arte, el acceso al patrimonio artístico, etcétera. Como es habitual en estas reuniones, unos temas resultaron más conflictivos que otros, pero lo que aún me produce incomodidad y sonrojo fue la refriega en el que me vi envuelto con un sujeto del público, guarnecido en unos grandes tirantes, el cual, según me informaron, era titulado superior, escribía ocasionalmente y había fungido de alcalde en una corporación local asturiana. Recuerdo que aquel individuo, ante la apostilla de que los historiadores del arte éramos científicos, negó, en pie y con nefando ardor, la condición científica de la mentada actividad profesional. No sirvió de nada explicarle por mi parte y en solitario –pues nadie de los allí presentes me apoyó en la argumentación–, la utilización del método científico en la expresada disciplina para la formulación de hipótesis, entre otras acciones de trabajo, ni sirvió tampoco de nada la apelación al consenso internacional que adscribió el copioso conocimiento generado en ese campo a las ciencias humanas. Ante la persistente insensatez del interfecto, opté por aconsejarle que iniciara el envío masivo y certificado de cartas, solicitando a todas las universidades del mundo con departamentos de historia del arte y a todos los institutos de investigación de esa rama del saber –incluidos, entre tantos otros, la Fundación Roberto Longhi, el Kunsthistorisches Institut y el Instituto Warburg–, la retirada de recursos para unas actividades académicas y profesionales que, según él, carecían de validez científica.

Podría parecer exagerado conceder atención a un dislate procedente de una persona desorientada, ignorante e incompetente, si no fuera por el hecho de que son muchos los que, con títulos o sin ellos, vienen a pensar de manera parecida, aunque no tengan el atrevimiento de expresarlo en público como hizo el atirantado señor. En efecto, en el actual clima de repudio de las Humanidades, no son pocos los que opinan que los historiadores en general y los historiadores del arte en particular, sean docentes, conservadores, museólogos, investigadores, comisarios, asesores, gestores, tasadores, editores, divulgadores, etcétera, a lo que se dedican es más bien a engalanar con ocios sus negocios, entretenerse, matar el tiempo y parasitar la riqueza pública o privada, sin aportar nada útil a la sociedad, cuando lo cierto es que la historia y la historia del arte, junto a otras ramas del saber, contribuyen al profundo conocimiento del ser humano y sus culturas, al tiempo en que sirven para desarrollar poderosamente las facultades cognitivas desde la infancia hasta la vejez y ejercitar las capacidades críticas. Años después de la agitada mesa redonda castropolense, en unas jornadas sobre arte prerrománico asturiano celebradas en la Universidad de Oviedo, apareció por allí, aquella vez sin tirantes, el furioso reluctante de la condición científica de la historia del arte. Quiso el azar que uno de los ponentes de las jornadas zozobrara en la duda de si las bandas talladas con motivos fitomórficos de la iglesia de San Miguel de Lliño procedían directamente del mundo visigodo. Entonces, el caballero negacionista de la historia científica del arte, al oír aquello, pensando acaso que hubiera podido haber un remoto y desconocido Oviedo visigótico o algo así, pasó a expresar un entusiasmo tan ingenuo como febril, que se desvaneció en cuanto algunos de los allí presentes aclaramos que las mentadas bandas habían sido labradas expresamente para el referido templo. De repente, el incauto entusiasta cayó en el desconcierto y, sin recuperarse del envite, preguntó a grito pelado: "¡Pero vamos a ver! El prerrománico… ¿De qué siglo es?". El lector sacará sus propias conclusiones, si las carcajadas no se lo impiden. Al final de la sesión me dirigí en privado al insensato interpelante y le expliqué que la única forma de saber si las hermosas bandas de San Miguel de Lliño procedían directamente del arte visigótico o no, al igual que la reclamada fechación del arte prerrománico asturiano, era utilizando, cabal y juiciosamente, el método científico, ese que él había negado para la historia del arte en Castropol.