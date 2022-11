Lo que fuimos

Hay pocas cosas más atractivas que la nostalgia de los momentos no vividos. El pasado es un país extraño, cuya construcción pertenece siempre al futuro de lo acontecido. No nacimos ni en 722 ni un 25 de mayo, no fuimos fruto de ninguna batalla ni tan siquiera nos definieron la resistencia o el aislamiento, aunque influyeron y trascendieron. Somos una mezcla de muchas cosas de las que fuimos, de lo que creímos ser, y ojalá más de lo que aspiremos a ser. El problema de las visiones clásicas del pasado es valorar más un punto concreto que un proceso.

Para una tierra tan condicionada por las limitaciones de su espacio físico, la construcción de la identidad se orientó no hacía lo que nos diferencia sino a una suma de pertenencias sin exclusión. Una fórmula poco explotada, por poco ruidosa, que desarrolla la razón por encima de la emoción, más ambiciosa e integradora. Es nuestra universalidad. Estamos conciliados con nuestro pasado, de hecho, hacemos un uso discreto de él, pero cuando hablamos de desarrollo económico, tendemos a mitificar algunos procesos anteriores, y también a explicar por factores exógenos nuestra situación actual, anulando el espacio en el que podemos operar. Porque incluso en mares abiertos, siempre es posible marcar rumbo si se sabe dónde se está y cuál es el destino. El pasado glorioso, el inicio de todo, un gigante dormido, la minería esencial, la industria pujante, el espacio económico rural idílico. Con testigos base tan elevados en el subconsciente colectivo, nos salimos de la escala de lo posible y entramos en la romántica zona de confort de lo inalcanzable. Sostener en el ideario esa "crisis permanente" actuó como una niebla persistente que ocultó las crisis singulares en el sentido de transformación. Nos llenamos de testigos e indicadores, desarrollando una hiperdiagnosis que logró el efecto contrario, insensibilizar sobre los procesos que hemos ido viviendo. Aunque estamos atrapados en el tiempo corto que definía Braudel –el del acontecimiento– hay que saber navegar en el tiempo de las estructuras e incluso en el de las mentalidades, porque los tres niveles operan de una otra forma en el presente. El problema surge cuando para construir el futuro debemos operar en base a los hechos reales, a los procesos que se están desarrollando, pero a los que aplicamos un esquema mental de una situación anterior o incluso que nunca existió. Un astigmatismo discretamente ocultado por el empuje de procesos de desindustrialización del que ninguna región europea ha sido ajena, y que a pesar de las dificultades abordamos sin perder nuestra caracterización como sociedad industrial. Hoy nuestros equipamientos e infraestructuras son un factor de competitividad, el futuro de la actividad agraria depende de su grado de especialización, el factor industrial opera como clave de desarrollos futuros, la atracción de un territorio bien cuidado y unos servicios públicos avanzados, nos distinguen. Quien nos diría que hoy, nuestra localización generaría oportunidades. Somos herederos de un proceso de sedimentación continua. Lo que fuimos importa, pero lo que pensamos que fuimos opera en la alquimia de las regiones que ganan. Quienes somos por lo que aspiramos a ser habiendo aprendido de lo que fuimos. Decía Jack Lang que para cambiar la vida era necesario tiempo, paciencia y talento. Para la más privilegiada escala de planificación, la regional, los cambios pueden producirse de forma rápida cuando nos vemos sometidos a grandes presiones, tal es el caso del mundo actual. Veamos el futuro no como amenaza sino como oportunidad. Luces largas, retrovisores cristalinos y horizontes amplios.