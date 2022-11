En los desiertos de Libia se solía escuchar un proverbio de caravana que refería así: “Bebe del pozo y deja tu puesto a otro”. A lo que parece, algunos políticos insaciables se aferran a la garrocha y no sueltan el cubo por más que la cola de sedientos se alargue. Por desgracia –o para fortuna de advenedizos y aspirantes a la presencia permanente en un cargo de relumbrón- la vida pública no se rige por los preceptos de la empresa privada, donde quien cae en desgracia sabe de antemano que no existen los premios de consolación.

Hay gente que como no conoce otro modo de ganarse la vida, se aferra al cargo con uñas y dientes. Son los profesionales que no viven para la política, sino de la política. También son frecuentes los viejos dinosaurios en permanente estado de hibernación que abandonan la caverna cada vez que les llega el rumor de sables o la certeza de que un sillón va a quedar vacío. Ocurre en todos los partidos que la gerontocracia se resiste a perder su poder o su capacidad de influencia. Por otra parte, no es de recibo que cuando se defenestra a un responsable público por incapacidad o por incumplimiento de resultados se le busque un puesto aparente, o se le propine una patada, hacia arriba o hacia abajo, que de todo hay con tal de mantenerse en el machito y chupar del bote. Como decía el abuelo pastor mesetario: “¡Qué bien se vive en la casa grande!”. Se hace preciso derogar del ejercicio político la ley no escrita de la compensación. Todo cargo público debe ser consciente que está cumpliendo un ciclo y que la actividad política tiene un principio y un fin. En política, como en el fútbol, hay que saber marcharse. Mejor la puerta grande que la puerta de atrás.