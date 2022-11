Quienes llevamos décadas dedicados al asunto ambiental conocemos bien que en el medio está la virtud. Lejos los tiempos en que un alto desarrollo económico solía acompañar a un extremismo ecológico y viceversa, la protección de la naturaleza plasmada en las normas ha ido con los años contribuyendo a ese desiderátum del desarrollo cualitativo y no exclusivamente cuantitativo que acuñó en temprana hora nuestro Tribunal Constitucional. Sucede, sin embargo, que no siempre hemos seguido esa senda, sino que en ocasiones la realidad nos sorprende con novedades regulatorias o decisiones administrativas y judiciales no necesariamente acomodables a esos razonables criterios legales, como en los dos botones de muestra en los que me detendré.

Meses atrás, tuve la oportunidad de manifestar ante la comisión parlamentaria a la que fui convocado con ocasión del debate sobre la futura ley asturiana de calidad ambiental que sustituir la venerable licencia de actividades clasificadas por la declaración responsable no debiera alcanzar a mi juicio a todas las iniciativas capaces de provocar inconvenientes. Tal vez si se limitara a los proyectos molestos podría ser de alguna utilidad, pero abrigo dudas en relación con aquellos otros insalubres, nocivos y desde luego con los peligrosos. Me parece que, de mantenerse en la Ley esta declaración responsable tal y como está, no estaría de más fijar en ella un plazo urgente para la comprobación de sus efectos por la Administración local, de contar con medios humanos y técnicos para ello, que esa es otra. Cierto que en el borrador de la norma figura la suspensión de las actividades en determinados supuestos, pero eso solo alcanza a los de cierta envergadura y sometidos a la autorización ambiental integrada. Considero, por ello, que quizá debiera establecerse un umbral temporal diferente, más o menos perentorio, para aquellos propósitos que generen molestias, insalubridades, nocividad o peligrosidad, en atención precisamente al daño potencial que pueden entrañar y a su irreversibilidad en términos no solo naturales sino "higienistas", como en lenguaje clásico jurídico se ha entendido desde el origen del moderno derecho ambiental. Si la visita de inspección de una declaración responsable se demora, puede ser entonces demasiado tarde para paliar un destrozo ecológico. Y a veces ni los mecanismos resarcitorios habituales podrían mitigar sus aciagas consecuencias, al tratarse de perjuicios incalculables. Por eso, cabría plantear esa modificación que sugiero o bien establecer la suspensión de las actividades a priori más agresivas con el medio, fijando en la ley un plazo breve para comprobar la idoneidad ambiental de la actividad de que se trate. Y, ya que de calidad ambiental hablamos, aunque no guarde relación directa con la futura Ley, se me permitirá recordar también que las iniciativas energéticas renovables, nacidas justamente para proteger el clima, continúan mereciendo un tratamiento normativo bastante poco acorde a su imprescindible papel en el actual contexto eléctrico. Ni es de recibo que las disposiciones de ordenación del territorio no sean verdaderamente vinculantes para el planeamiento local a la hora de implementar los parques eólicos, ni que se permita a los Ayuntamientos poder enmendar la plana a la autoridad autonómica competente en cuestiones ambientales o de patrimonio cultural, permitiendo que se extralimiten en su autonomía local a niveles inaceptables, sobre los que carecen además de atribuciones, conocimientos y recursos adecuados para discernir y resolver sobre ello. Como se puede advertir, ni tanto ni tan calvo, en estas materias y en cualesquiera otras por el estilo. Una cosa es el medio ambiente y otra el ambiente entero, como con gracia acostumbra a decir alguien que conozco. Ni el talibanismo ecológico o el productivista proceden hoy, sino que toca considerar a lo ambiental como una clave que opera solo en climas templados y con visión inteligente sobre su función en nuestros ordenamientos, que no es la de servir como palo en las ruedas al progreso, sino de acomodarlo a parámetros sensatos.