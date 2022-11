Algún día me creerán

Cansado estoy de oír por ahí que lo que cuento por aquí es un cuento, no negaré que algo de razón sí que tienen, pero, hoy, lo que contaré no es ningún cuento producto de la fragua de mi imaginación. Está basado en hechos reales, y para mí, espero que para ustedes también, lo que cuente se vea como la semilla de un nuevo mundo que ofrecerá frutos totalmente renovados. Voy a ello.

Se encontraba este superviviente, el día después del fogonazo universal, en el chiringuito de la playa. Más solo que la una, bueno, los cangrejos y yo. Incomunicado por prensa, televisión e internet. Los hijos de Dios aniquilan con kilotones, pero no ahogan, lo digo porque delante de mis narices, en la estantería del chiringuito, vi dos botellas de Johnny. Obré en consecuencia, cuando obraba la tercera copa sin hielo, decidí caminar hasta el borde del agua y mojar las plantas de los pies, resecas y agrietadas por pisar descalzo la nieve de protones. Ni diez pasos de alivio refrescante había dado cuando una olita moribunda depositó cerca de mi dedo gordo una botella vacía. Eso creí yo, que estaba vacía e iba a darle una patada, me contuve a tiempo, entreví en su interior un papel como de hoja de bloc doblada. Me reí, qué cosa, Poe en estado puro, allí su "Manuscrito encontrado en una botella". La recogí, limpié de arena el vidrio y regresé al chiringuito. El hecho de descifrar aquel mensaje en las arenas de Armagedón, posiblemente de otro superviviente, se merecía otro güisqui sin hielo. Como el tiempo se esfumó, ya no cuenta, coloqué la botella de pie sobre la barra y la examiné detenidamente, sin prisas, hasta que por fin le eché valor y me animé a sacar la hoja de bloc de la botella. Milagrosamente, la tinta no se había corrido ni con el salitre ni con la radiación, y en una letra de indudable procedencia infantil, de cuaderno de caligrafía de segundo, leí lo que a continuación les transcribo:

"Carta a dios: Hola. Hoy fui al parque. Hoy escuché a mi rana amiga croar en la charca, croac, croac, llama al sapo, que responde, croac, croac, luego los veo juntos bajo la mimosa, se acarician y juegan a dar saltos en paz. Hoy escuché el cuaa, cuaa, del pato de plumas verdes y rojas, llama a su amigo pato de plumas negras, nadan los dos entre los nenúfares, unas veces gana el de las plumas de colores y otras el de las negras, y cuaa, cuaa, contentos cantan en paz. Hoy no escuché a las personas, bla, bla, no las veo por ninguna parte, y estoy contenta porque cuando oigo mucho bla, bla, los hombres y las mujeres acaban tristes, rodeados de fuego en medio de un ruido tremendo. Por eso, tú, jefe del mundo, haz caso a esta niña, ordena a los hombres que libraron del terrible resplandor, por favor, dios, que no más bla, bla, bla, di a los hombres que se comuniquen como hacen las ranas y los patos. O estén callados. Gracias, hazme este regalo, mañana cumplo siete y quiero cumplir mil. Un beso".

Guardé el mensaje en el bolso de la chaqueta, lancé la botella de whisky al mar y salí por el camino del mundo a encontrarme con la niña, juntos lo haremos, croando, graznando, o en silencio.