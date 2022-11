Huevos de aldea

Entonces era habitual ver a los perros amarrados a una cadena perpetua, con sus eslabones alrededor del pegollu del hórreo. Dos metros de cadena podía ser el radio para moverse durante toda su vida. Más afortunadas eran las gallinas con su deambular libre por la corrada, escarbando y picoteando.

Para Gervasio y Ceferina las jornadas discurrían marcadas por las tareas del campo y la atención que requerían los animales. De este modo, pasaban ocupados todos los días de la semana, pues sus doce vacas daban leche a diario sin saber nada de descansos dominicales.

Ceferina, con el pelo corto y canoso, solía vestir un mandil de cuadros vichy en blanco y negro, y a veces, para parecer más interesante (esto es cosa mía), se ponía las gafas de cerca, a las que no sacaba mucho partido, pues solo las usaba para escoger lentejas y ver las esquelas del periódico algunos domingos. Y él, su Gervasio, llevaba casi siempre un traje de faena azul mahón, con los pantalones sujetos por un cinto de cuero cuarteado que le quedaba algo largo, con unos 17 centímetros de más colgando en el extremo. Su figura era la de un tipo alto que siempre portaba una boina negra venida a menos por el sol y el polvo de la hierba, pero que cumplía el cometido de proteger su calva, muy blanca y con rastros venosos algo azulados. Además, como el abuelo de Víctor Manuel, casi siempre llevaba un pitillo entre los labios, salvo los fines de semana, que pasaba a los Farias durante las partidas de cartas en Casa Caleyu, el bar del pueblo.

Los dos eran buena gente, de carácter noble y amable, y muy queridos por los vecinos. Él hablaba bajo, de forma tranquila y pausada; y ella con frases rápidas y entrecortadas, como si le faltara un poco de aire.

Cuando los conocí de adolescente ya rondaban los ochenta años, aunque aún permanecían muy activos con sus trabajos, sin delegar apenas en su hija, que ejercía de maestra.

Por aquella vida de aldea el tiempo se deslizaba con monotonía, pegado a la natural rutina que solo se rompía en contadas ocasiones con la celebración de la fiesta del pueblo, las bodas o los entierros del vecindario.

Dentro de su austeridad en el vestir, Gervasio contaba para los entierros con un traje gris de género espigado y una camisa blanca, complementado con unos zapatos muy fuertes y embetunados que había comprado en uno de sus viajes a Gijón, en la zapatería Segarra, quizá influido por lo que decía todo el mundo, que "los zapatos de Segarra duran toda la vida".

Una mañana muy soleada llegó a nuestra casa Luis el del molín, pero no a llamar por teléfono como otras veces cuando necesitaba los servicios del veterinario sino para darnos la noticia de que Gervasio había muerto, por la noche y de un infarto.

A media tarde del día siguiente, aquella corrada mariñana de Ceferina y Gervasio se encontraba llena de vecinos. Y el perro, quizá por lo inhabitual del aforo, no ladraba y permanecía tumbado con la cabeza pegada al suelo, muy tranquilo y distraído, observando a quienes generaban un creciente murmullo coral con sus conversaciones.

Los que íbamos llegando pasábamos primero a la cocina para darle el pésame a Ceferina, que permanecía sentada en una silla de mimbre. Cuando llegué a ella me recibió sonriendo, igual que siempre. Y con su peculiar forma de hablar, de frases rápidas y entrecortadas, como llevaba tiempo sin verme, se interesó por mis cosas personales. Quiso saber si seguía pintando, y me dio ánimos para que no lo dejara. Así nos despedimos aquel día, ella con toda su naturalidad, y yo con la incómoda extrañeza que nunca puedo evitar en los entierros.

Salí de la cocina, y para despedirme de Gervasio, me llevó su hija hasta la habitación donde los empleados de la funeraria La Partida lo habían dejado, dentro del ataúd, vestido con su traje de espigas grises, sin boina y sin cigarro, y calzado con unos zapatos negros muy brillantes que le habían durado toda la vida.

Cuando me iba, desde el marco de la puerta exterior de la casa observé la corrada mirando solo hacia el suelo, viendo en ese plano picado todo un bosque de perneras con telas espigadas, similares a la que dentro vestía el difunto, y entre ellas y el brillo de muchos zapatos seguían las gallinas igual que todo el año, escarbando y picoteando, afirmando así su corrada como propia en medio de tal ocupación humana con tantas piernas extrañas.

Al otro día, ya sin Gervasio y sin los vecinos, reinando el silencio, aquellas gallinas volvieron a poner sus huevos de aldea, de cáscaras morenas y yemas muy rojas, haciéndolo saber con el habitual reclamo orgulloso de sus alegres y vitales cacareos.