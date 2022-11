Revolución y comida

Ferran Adrià propuso la revolución de la cocina española cuando de lo que comíamos en este país no era noticia en el exterior. La mecha prendió a mediados de la década de los noventa del pasado siglo, en buena parte gracias a su talento y al de otros cocineros; también porque esto era entonces lo más parecido a un páramo. No hay que sentarse a esperar a que una revolución de esas características vuelva a producirse, explicó acertadamente el que fuera genio y figura de El Bulli en Oviedo durante la efemérides de Foco, el grupo que aglutina a los restaurantes asturianos de Fomento.

Las revoluciones no ocurren todos los días, lo contrario sería un trastorno serio de la normalidad. Lo que habría que hacer es profundizar en el conocimiento gastronómico no solo de los profesionales sino también del resto de los seres. Eso consiste en aprender a comer impartiendo educación a los niños desde la propia escuela para que se muestren en el futuro cómodos, capaces y resueltos ante el hecho fundamental de nuestras vidas de sentarse a la mesa. Desde luego, no existen muchas cosas que hagamos tres veces en un día.

Convivir con el boom gastronómico es hacerlo en una burbuja gaseosa: una conjunción de intereses mastodónticos y mediáticos para arrastrar a cientos de ignorantes con posibles y sin ellos que hacen colas en los restaurantes y salen creyendo que han disfrutado de una experiencia sensorial mágica de alta cocina, cuando lo que en muchas ocasiones les ofrecen es comida de medio pelo con ciertas ínfulas. No todo el mundo que se gasta el dinero comiendo sabe lo que come. Los chefs no están para educar. No es su labor. Ellos mismos serían mejores con clientes que les exigiesen. Es necesaria una cultura culinaria y una educación gastronómica desde la misma infancia. Se trata de una asignatura pendiente sobre el hecho trascendente de comer y saber lo que se come. Esa es la auténtica revolución.