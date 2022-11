En Moncloa no encuentran explicación al "fuego amigo" que recibe el ministro Marlaska de Podemos, ERC y Bildu por la tragedia de Melilla. Pero primero habría que preguntarse si hay alguien capaz de razonar lo sucedido hasta ahora dentro del llamado Gobierno Frankenstein para que una persona cuerda pueda llegar a comprender una alianza tan beligerante e enfermiza para los intereses en general de este país. Frankenstein, la criatura, como en la ficción de Mary Shelley, hace tiempo que se está rebelando contra el creador, y no sé si el desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, autor de esta ingeniosa denominación del pacto entre socialistas, populistas de izquierdas y nacionalistas podría haberse imaginado siquiera hasta qué punto y de qué manera.

El frente común contra el ministro del Interior por parte de los socios del Gobierno es solo un capítulo más del esperpento que rebasa cualquier lógica y únicamente se detiene cuando la perspectiva espuria del negocio partidista y la pulsión crematística corren riesgos. No existe otro freno para esta furia desatada que deja a su paso una evidente falta de entendimiento y un grado de violencia que para entenderlo habría que retrotraerse históricamente a algunas secuencias que dominaron la vida política de España en los años previos a la Guerra Civil. No conozco ejemplos de contestación interna en un Gobierno tan llamativos como los que protagoniza Unidas Podemos con sus socios socialistas; incluso dentro de su propio mundo la resta supera a la suma. Ni se puede homologar la contradicción del nacionalismo separatista como aliado para aprobar los presupuestos del Estado al que considera enemigo. Es tal el sinsentido que se ha apoderado de esta legislatura que costaría explicárselo a cualquier persona que no estuviera familiarizada con algunos de nuestros demonios seculares. No me extraña que en Moncloa exista una preocupación por la actuación de Marlaska en Melilla y el drama humano que la envuelve, pero sí sorprende que a estas alturas no acierten a explicarse la deslealtad endémica en Frankenstein.