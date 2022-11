¿Quién pagará el impuesto?

Pues está claro que usted y yo, querido lector, pagaremos el nuevo impuesto a la banca. Siempre pasa lo mismo, cuando un político de izquierdas quiere estar en el candelero con cierto protagonismo –sobre todo si las encuestas no le son favorables–, se reviste de populismo barato cargando contra los sectores de actividad peor valorados por los ciudadanos que son los ricos, la banca y las eléctricas. Eso es lo que ha llevado al Gobierno de Sánchez a establecer un impuesto, por dos años, a la banca sobre lo que llaman beneficios extraordinarios. Pero claro, entonces viene el Banco Central Europeo y arremete con una dura crítica contra ese gravamen alertando al Gobierno de que su implantación conlleva numerosos riesgos, advirtiendo con contundencia que puede dañar la estabilidad financiera y, en consecuencia, afectar al crecimiento de la economía por limitar la concesión de créditos y, añade, que será muy probable que los 3.000 millones que Hacienda pretende recaudar en dos años con este impuesto, sea trasladado por la entidades imputándolo a la clientela en el coste de los productos.

El Gobierno, después de este contundente dictamen, se ha enrocado argumentando que la advertencia del BCE es una simple sugerencia no vinculante, así que seguirá con el tributo, pero la crítica ya esta hecha y manifestarse en contra de las recomendaciones del poderoso supervisor bancario no es un buen negocio. Es indudable que el informe ha hecho mella en el Gobierno –basta con ver que Sánchez, en una especie de rabieta infantil, respondió con un ataque al vicepresidente Guindos– sin tener en consideración que no nos interesa que España entre en un cuerpo a cuerpo ignorando las opiniones del Eurobanco. Solamente basta recordar que esta fundamental institución europea tiene en sus registros mas de 400.000 millones de euros de deuda española que ha venido comprando desde marzo de 2020.

El caso es que por mucho que quieran poner vigilancia, ni el Ejecutivo, ni su brazo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, tienen mecanismos de control para detectar que los costes del cacareado gravamen sean desplazados por la banca a los clientes, así que ya saben ustedes quien va a pagar finalmente los platos rotos, como ocurre siempre con este tipo de medidas populistas, improvisadas y sin consensuar.

Además, uno se pregunta: ¿cómo va a supervisar el Gobierno que el impuesto a la Banca no sea repercutido a los usuarios si, como estamos viendo cada día en las noticias, es incapaz de establecer los niveles de control efectivos para canalizar los 70.000 millones de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación ya concedidos a nuestro país y que llevan un retraso considerable?

Por otra parte, para defender la equidad y justicia del impuesto, he escuchado a algunos miembros del Gobierno recurrir al argumento de que, cuando la crisis financiera del 2012, que llevó a la banca a la quiebra, ésta fue rescatada con 60.000 millones que pagaron todos los ciudadanos. A esos desmemoriados ministros hay que recordarles –aunque supongo que lo saben muy bien– que el rescate no fue a los bancos, sino a las cajas de ahorros que estaban gestionadas por políticos metidos a banqueros designados por medio del vergonzoso mecanismo de las puertas giratorias durante los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, o ¿es que no se acuerdan de los cuarenta y cinco mil millones destinados a reflotar CaixaCataluña y Bankia? Sin embargo, es de justicia puntualizar que ninguno de los bancos fue recatado con fondos públicos.

En conclusión, que, como les decía al principio, me temo que el nuevo impuesto –producto de una ocurrencia populista– lo acabaremos pagando los de siempre.