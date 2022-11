Comparaciones odiosas

La última LAV (Línea de Alta Velocidad), inaugurada en España el pasado 21 de julio, Madrid-Burgos, permite que un AVE Talgo 112 (con el mote de "pato", por su morro alargado y plano), complete un recorrido de 300 kilómetros en 90 minutos. Otras relaciones, 32 a la semana, las efectúan los Talgo Alvia 130 de Renfe, usados en Asturias desde 2007 y llamados "patitos" por un morro retraído con respecto a papá "pato". Su tiempo de viaje es de una hora y 54 minutos, que no está nada mal.

Pero, ¿qué es una LAV según la normativa transeuropea? Primero, "una línea especialmente construida para velocidades por lo general iguales o superiores a 250 kilómetros hora". A la vez, es un tren de Alta Velocidad aquel que se desplaza a una "velocidad de 250 kilómetros hora como mínimo, pudiéndose alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros hora". Ante estas prescripciones tan exigentes, varios países se lamentaron en su momento, de modo que el canon se hizo generoso y hoy es LAV cualquier línea, al menos, "acondicionada" para ello. Pues bien, Pola de Lena-Oviedo-Gijón, ¿es LAV? Resulta que ni está "especialmente construida", ni "acondicionada". Dicho llanamente, la LAV asturiana se queda a 60 kilómetros de su término, Gijón. ¿Sucedió algo semejante con Sevilla, Barcelona, Valencia, etcétera? No padre. Ahora bien, reconocemos que Asturias dará un salto mayúsculo dentro de unos meses y, desde luego, después de tanta espera no deberíamos estar para remilgos. La Variante es la proeza.

Pero estas afirmaciones no excluyen permanecer informados. Apliquemos también una regla de tres sencilla. Madrid-Burgos son desde julio 300 kilómetros recorridos en 90 minutos por un "pato". Si Madrid y Gijón se hallan a 470 kilómetros, ¿que nos correspondería? Unas 2 horas y 20. Precisamente 2 horas y 23 minutos son el mejor tiempo de viaje a lo largo de los 470 kilómetros, también entre Madrid y Sevilla. Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció el pasado miércoles, durante un viaje preliminar por la Variante, que Madrid y Oviedo estarán a 2 horas y 43 minutos, un tiempo excelente. Si añadimos otros 20 minutos hasta Gijón obtenemos un total de unas tres horas. Será media hora de diferencia "que no va a ninguna parte", dirán algunos. En efecto, pero si no va a ninguna parte, preferimos que cuente a nuestro favor. Además, partimos del aforismo toledano: "No es por el huevo, es por el fuero". ¿Acaso es Asturias menos que Burgos, Pelayo menos que el Cid o las Pelayas menos que las Huelgas Reales?

Por otra parte, se suele escuchar: "¡Bah! ¿qué son 15 minutos (perdidos entre Lena y Gijón)? ¿Qué son 10 minutos (de más por los raíles mixtos de la Variante)? ¿Qué son 10 minutos por la no adecuación de León-La Robla?" A estas preguntas nos estamos acostumbrando demasiado, pero 15 más diez más diez suman 35 minutos.

Pero no acabemos de mal genio y sin Memoria Democrática. El ministro socialista de Obras Públicas de la República, el ovetense Indalecio Prieto, apoyó decididamente la construcción de la línea Madrid-Burgos, que en 1969 fue mejorada e inaugurada solemnemente. Hay una foto del momento en la que puede verse a la ovetense Carmen Polo y a su marido gallego (Memoria Democrática obliga), que recibe el billete de tren del entonces presidente de Renfe, Leopoldo Calvo-Sotelo. Detrás, un miembro de la Guardia Civil observa la escena bajo su tricornio. También bajo su tricornio un guardia civil observaba el pasado miércoles a la ministra y al presidente de la Principalidad, Adrián Barbón. Una de dos: o seguimos con los tics franquistas o existen esencias imborrables.

Sobre la estación de Burgos acumulamos numerosos recuerdos. Hacia marzo de 1983 estaba en la ciudad de los burgaleses con José María Guibert Uzín, hoy rector de la Universidad de Deusto y jesuita. Sonó un teléfono y le anunciaron que ETA había secuestrado a su padre. En minutos salimos corriendo por las vías del tren camino de la estación, que entonces estaba en el centro urbano. Alcanzamos un electrotrén a punto de salir camino de San Sebastián. Su padre estuvo secuestrado en un zulo del monte unos 18 días. Aprovechó ese tiempo para hacer los Ejercicios de San Ignacio, como nos contó tras ser liberado.

Muchos años después, la estación se trasladó a una heladora colina en el extrarradio, que la convirtió en la instalación ferroviaria más venteada y fría de España. Su nombre fue Burgos-Rosa de Lima. Un día, pillé un taxi y dije: "A la estación Santa Rosa de Lima". El taxista se volvió y me dijo con gran aplomo castellano: "De santa, nada". En efecto, el nombre es el de Rosa de Lima Manzano, socialista que fue directora general de Tráfico y murió muy joven en un accidente de helicóptero. Ese día llegué con tiempo a la estación y fui al servicio. Por primera y última vez en mi vida vi papel higiénico de una sola capa, además de una pintada en la puerta que rezaba: "Nunca te fíes de quien te ofrezca papel higiénico de una capa". ¿Quién ahorraba tanto? Pues el Adif, al que ahora debemos tanto en Asturias.