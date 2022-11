Decía en mi artículo de ayer que Asturias necesitaba un cambio radical para salir de esa larga decadencia en la que la metieron los diferentes gobiernos asturianos desde hace ya cuatro décadas. Unos gobiernos que, desde la inoperancia y la falta de visión, ni supieron, ni saben fomentar las condiciones favorables para la generación de riqueza y bienestar.

Quisiera ahora exponer los cambios que, de manera inmediata, yo pondría en marcha para cambiar el rumbo de nuestra querida Asturias.

Si yo fuera presidente.

Sólo el cambio de gobierno conllevaría una gran ilusión, pero a esa nueva esperanza hay que alimentarla con nuevas ideas, pues para buscar nuevos resultados no se puede hacer siempre lo mismo. Esas ideas serían:

1-Escuchar a la sociedad civil. Sin una interacción dinámica entre la política y la sociedad civil no puede haber progreso económico ni social. Un sistema democrático no puede funcionar bien si la sociedad civil no tiene sus cauces para ser escuchada. No puede existir un buen proyecto político sin la colaboración activa de la sociedad civil.

2-Reducción del gasto público. Empezaría por dar ejemplo reduciendo el número de diputados (es difícil asumir que en los últimos 10 años se hayan perdido 65.000 habitantes y la plantilla de funcionarios haya aumentado en 7.000). Gestionando mejor se reduce gasto.

3-Facilidad en los trámites administrativos. Hay que flexibilizar los procedimientos administrativos para que Asturias abandone esa mala fama de falta de libertad económica, derivada de todas las trabas que pone a los empresarios y emprendedores.

4-Resolver el problema demográfico. Es el principal factor que marca la decadencia de Asturias. Hay que alentar la natalidad mediante ayudas económicas por nacimiento. Debemos proteger a la maternidad y la paternidad por medio de incentivos económicos (ayudas monetarias a las mujeres jóvenes hasta que sus hijos tengan dos años). Auxiliar a las familias con hijos mediante deducciones fiscales. Facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

5-Abandonar el infierno fiscal. Es necesario intentar atraer a todos los empresarios que se fueron, así como a otros nuevos que quieran disfrutar de las maravillas de Asturias. Se bonificaría el Impuesto del Patrimonio al 100%. Se quitaría el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de padres a hijos y se reduciría entre los diferentes parientes. Se bajaría el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales así como el tramo autonómico del IRPF.

6-Aumentar inversiones en activos productivos. Asturias necesita menos gasto y mas inversiones.

7-Mejorar la gestión sanitaria. Se gasta mucho y mal. Prueba de ello son las interminables listas de espera. Hay que poner a buenos gestores a cargo de la sanidad y de los hospitales, a profesionales, y no a personas amigas de la misma ideología, como ocurre ahora.

8-Apuntalar las multinacionales establecidas en Asturias. Debemos adelantarnos a las necesidades de nuestras multinacionales. Sus necesidades son las nuestras y hay que mantener un diálogo continuo para poder ayudarlas.

9-Asentar la industria asturiana. Tenemos una magnífica industria asturiana donde somos punteros en el mundo, sectores como la ingeniería, la construcción naval, el eólico, Oil & Gas, etc, compiten a diario en el mundo con grandes éxitos y necesitan de todo el apoyo de la administración. Hay que facilitarles la exportación y la competitividad.

10-Promover empresas ligadas a la ganadería, la pesca, la agricultura y la silvicultura. Debemos de potenciar el sector primario mediante incentivos a los ganaderos, a los pescadores y a los agricultores, así como a la creación de empresas en estos sectores. La calidad de nuestro ganado, de nuestra pesca, de nuestra tierra y de nuestros bosques se debe aprovechar al máximo desde el punto de vista productivo. Por otra parte, nos serviría para fijar población en las zonas rurales, tan necesitadas en todos los aspectos.

11-Fomentar la implantación de las tic. Las empresas de Tecnologías de la Información y de la comunicación pueden estar en cualquier región. Con la posibilidad actual del teletrabajo y haciendo una Asturias atractiva, se les podría convencer de que vinieran.

12-Turismo de alto valor añadido. No cabe duda que el turismo es, y será todavía mas en los próximos años, uno de los motores de Asturias. Pero debemos promocionar un turismo de alto valor añadido, un turismo de calidad, una oferta que lo desestacionalice, le de estabilidad y mantenga el interés a lo largo de todo el año. Un turismo cultural, histórico, religioso, urbano, de eventos y gastronómico.

13-Universidad al servicio de la sociedad. Hay que dialogar permanentemente con ella. El debate financiero debe existir, pero también el modelo que interesa a la sociedad. La Universidad tiene que adaptarse para superar la gran brecha que le separa del mundo de la empresa.

14-Apoyo definitivo a la formación dual. Su abandono fue uno de los grandes errores. Apostar por esta formación llevaría a tener menos fracaso escolar, menos para juvenil, una industria más pujante, un tejido empresarial más diversificado y una clase media más próspera.

15-Programa de enseñanza bilingüe. Soy partidario de que estudie el asturiano quien quiera, y se le den todas las ayudas necesarias para ello, pero sin obligaciones. Ahora bien, soy un convencido que el inglés es fundamental en nuestra sociedad. En un mundo global como el actual, hay que dominar el inglés y para ello se haría un programa para implantar este idioma en los diferentes centros educativos, haciéndolos bilingües en el plazo de unos años.

16-Mejora de las comunicaciones. Tenemos dos grandes puertos, Gijón y Avilés, y un buen aeropuerto. En los puertos hay que trabajar con personas competentes para traer tráficos. Al aeropuerto hay que dotarle de líneas que nos conecten a los principales hubs de Europa. En cuanto al ferrocarril, por fin parece que el AVE llegará en el 2023, lo que nos facilitará la entrada y salida hacia la meseta, hacia Madrid. Pero debemos de apostar firmemente por el Corredor Atlántico. Perderlo sería aislarnos desde el punto de vista logístico para siempre. Hay que mejorar y racionalizar el ferrocarril interior; no se puede tener un ferrocarril en 2022 con tiempos del siglo XIX. Y hay que mejorar las carreteras. Asturias debe de abandonar los últimos lugares en cuanto a las peores y más peligrosas carreteras de España.

17-Fibra óptica y 5G. Si queremos fijar población y dar oportunidades a los pueblos del Oriente y del Occidente, así como a las zonas rurales, hay que implantar la fibra óptica y el 5G de manera inmediata en toda Asturias.

18-Atraer a empresas y empresarios de la diáspora. Hay grandes empresarios fuera de España cuyos orígenes son asturianos. Se debe intentar que sus empresas inviertan en Asturias, que compren casas en Asturias y que incluso se vengan a vivir a nuestro querido principado. Con una Asturias agradable y receptora, estoy seguro que se podía persuadir a muchos de ellos.

Con la implantación de estas medidas, realizadas por un nuevo gobierno, con personas capaces, que sepan llevarlas a buen término, el cambio de Asturias sería radical. A los asturianos hay que ofrecerles bienestar económico y social y eso solo se hace con crecimiento y progreso. Los ciudadanos de Asturias tienen derecho a mirar al futuro con optimismo. Tienen derecho a comprobar que sus hijos y sus nietos tienen posibilidades de quedarse en Asturias porque se crea riqueza y empleo. Por eso hay que priorizar la gestión a la ideología, y demostrar que si hay otra manera de hacer las cosas; una manera completamente diferente a lo visto hasta ahora.

España, hoy mas que nunca, necesita el respaldo de todas sus territorios y habitantes. Y el Principado, como origen de esa España, debe afrontar el cambio que todos los españoles, pero sobre todo los asturianos, le están exigiendo. ¡España y Asturias bien se lo merecen!