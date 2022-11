La maldad existe. La bondad también, pero aunque es más abundante parece como si viviese oculta a la luz del día. La maldad extrema se muestra diariamente ante nuestros ojos. Maldad extrema es lo que está ocurriendo en Ucrania. Existen muchas formas para expresar el sufrimiento humano, pero la guerra, tal como se nos presenta en estos momentos, es posiblemente la más cruel. Dejar sin agua y sin electricidad a millones de personas, a la llegada de un crudo invierno como el que ocurre en esta latitud, es ser condenado a un nuevo tipo de sufrimiento que parecía ya olvidado. Sin comida, sin vivienda, sin atención médica, sin escuela para los niños, con la muerte rondando constantemente a tu alrededor, es la manera actual de reverdecer aquellos conceptos acuñados en Núremberg, a saber, genocidio y crimen contra la humanidad. Podemos añadirles y no faltarán, el asesinato, la deportación, la violación y la tortura, para concluir el repóquer de la maldad.

Existen numerosas citas académicas para reseñar la maldad humana, sin recurrir al primer asesinato bíblico, del que todos somos descendientes. También para intentar discernir sobre sus fuentes, ya sean endógenas o exógenas. Para las primeras, algunas referencias recientes nos hablan de áreas cerebrales relacionadas con el origen del mal. Adolf Tobeña, catedrático de Psiquiatría y Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, es autor de un magnífico libro donde se revisan tanto el comportamiento innato como el modulado por el entorno social ("Neurología de la maldad: mentes predadoras y perversas". Plataforma Editorial, Barcelona, 2017). El autor hace una magnífica exposición sobre los procesos que regulan las reacciones ante el daño ajeno y la carencia de sintonía con el sufrimiento humano. Tal es lo que parece ocurrir en el cerebro de algunos personajes, que no solo permiten sino que fomentan la inmensa tragedia que asola Ucrania. Cuando estos hechos puedan ser juzgados, cosa que todos deseamos, no creo que se permita prevalecer aquel concepto que tan magníficamente transcribió Hannah Arendt (1906-1975) en su libro ("Eichmann en Jerusalen: un estudio sobre la banalidad del mal". Editorial Lumen. Barcelona, 2012), donde se explicaba como la maldad extrema podía convertirse en una cosa normal, un mero cumplimiento de las órdenes recibidas.

Sería muy interesante analizar como los episodios repetidos de maldad, vistos desde lejos día tras día, en las pantallas de nuestros televisores o en las páginas de los periódicos, producen una casi anestesia de nuestra sensibilidad, un fenómeno de rechazo, una indiferencia aletargada. No estamos preparados para el sufrimiento y nos sobrecoge observar tanta maldad en tan poco espacio. Lo queremos lejos, pero lo tenemos cerca. Releyendo los episodios de la Revolución Francesa, donde la muerte fue protagonista para explicar los cambios que se produjeron, se puede entender lo que para algunos fue la función "purificadora" de la guillotina. Es lógico pensar que ante tantos horrores, un buen final sería decapitar a la serpiente, si es que existe una sola y no se trata de un herpetario. Marina Garcés, una magnífica escritora y profesora de Filosofía en la Universitat Oberta de Catalunya, enfrenta en un título reciente ("Males companyies". Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2022) un diálogo entre Danton y Robespierre, en forma de transcripción comentada de la obra de teatro de Georg Büchner (1813-1837) ("La muerte de Danton". Alianza Editorial. Madrid, 2016). Si la guillotina acabara con el mal podríamos usarla como bandera, pero somos seres libres y podemos hacer y hacernos daño. Si la maldad fuese un defecto, un tumor, podríamos extirparlo, existiría la posibilidad de erradicarlo. Eliminaríamos el demonio de nuestro interior y prevalecería el ángel guardián.

Personalmente me abruma que algunos autores hayan intentado relacionar la maldad con algunos textos musicales. Acude a mi memoria la obra de teatro del chileno Ariel Dorfman, "La muerte y la doncella" (estrenada en el año 1990 y publicada en Ediciones La Flor, Buenos Aires, 1992), donde el torturador ejecuta sus macabras acciones mientras suena el famoso cuarteto de cuerda, número 14, del mismo nombre, y compuesto por Franz Schubert (1797-1828). La muerte acecha a la doncella enferma y el compositor transcribe este sentimiento cuando, a su vez, se halla en una situación delicada. "Dame tu mano, hermosa y tierna forma. Soy un amigo y no vengo a castigar. Estar de buen ánimo. No soy feroz. Suavemente dormirás en mis brazos". Un canto a la buena muerte deriva en la música de la sala de torturas. Vean otro ejemplo aún más tortuoso. La música, la mejor música, utilizada para desacondicionar los episodios de violencia de un grupo, especialmente de su líder, en la novela de Anthony Burgess (1917-1993), trasladada al cine por Stanley Kubrick (1928-1999), "La naranja mecánica". Escuchar la novena sinfonía de Beethoven como una aplicación del método Ludovico y mezclar en mi compartimentado cerebro los actos violentos con las notas musicales, me produjo una sensación tan reactiva, que esta película se cuenta entre las pocas que me llevaron a abandonar la sala de proyección.

Sirva la música para la bondad, como decía al principio mucho más abundante y necesaria que la irresistible maldad, que se encuentra anidada en algún gen egoísta y que se potencia por algunas conexiones sociales que deberíamos ser capaces de erradicar.