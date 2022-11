Animalismo vía BOE

¿Se empieza a amar a los animales metiéndolos en casa? No digo que sea así, pero todo amor requiere cercanía, tacto y hasta olor. Ese modo de amar a los animales tan aséptico y políticamente correcto que se nos quiere enchufar por vía ordenancista recuerda bastante a la granja de "Rebelión en la granja", ahora directamente con animales. Yo me hice tan animalista como espero tener acreditado metiendo bichos en casa (¿se imaginan la cara del veterinario cuando lo llamamos para curar a una musaraña con problemas?), pues mi familia era así, aunque viviéramos en un viejo piso del centro. Creo que muchos de esos animales no hubieran podido entrar con la ley que se prepara, ni siquiera la circunspecta, austera y claqueante "Cirila", la tortuga africana que para Navidad ya se había echado a dormir bajo un aparador hasta la primavera. Al morir le hicimos un buen entierro y metimos a "Cirila II".