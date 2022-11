La ciudad que siempre estuvo aquí

Desde que la última reconversión siderúrgica bajó la persiana, Avilés lleva vagando por el inframundo de las etiquetas en busca de un modelo. Ha sido un viaje por saber qué quiere ser, pero también por dejarse ver, porque uno de sus mayores problemas es asomarse más allá de las fronteras. Y cuando hablo de fronteras hablo de concejos, porque, dentro de Asturias, sigue sin ser bien conocida. Tal vez por eso, cada vez que algo aquí triunfaba, los propios avilesinos ingenuamente le dábamos un sesgo absoluto, rotundo; universal. Así ha sido la historia de nuestras marcas; de "la Atenas de Asturias" al "Carnaval del Norte".

Pero una ciudad es más que eso. Un conjunto de habitantes, asentados en un territorio que, una vez aseguran medios de vida, alcanzan el tamaño suficiente para dotarse de una organización. Tales cosas tenía el Avilés medieval, a la pequeña escala de una urbe naciente. En aquellos tiempos prósperos como puerto único, estaba organizada en torno a un plan escrito en el fuero, con medios de vida y un territorio estructurado jurídicamente en los campos del alfoz. A partir de ahí fue ganando en calles, palacios y soportales durante los años de la Edad Moderna. Y así sesteó varios siglos.

La llegada de la siderurgia lo alteró todo. El ser de las cosas y el orden lógico de estos ingredientes que formaban la urbe. Demostró que, si había medios de vida, si sobraban como entonces, se podría prescindir de todo lo demás: alcanzar buen tamaño, creciendo por cualquier territorio, reunir gran cantidad de habitantes, aunque la organización vieja no sirviera para los tiempos nuevos. Se instaló otra forma de vida en la que eso, tener sustento sobrado, era lo único importante. Pero aquella urbe no era una ciudad, era una "no ciudad".

Todo eso acabó al irse Ensidesa y empezó la peregrinación por ese inframundo del que les hablaba, buscando a la madre muerta, que era la responsable del sustento y de todo lo demás.

Fue entonces, en ese pasado, cuando Avilés entró en el presente. En este tiempo que tanto dura. Vivimos un proceso largo para ver como recolocamos las piezas esenciales que no acaban de encajar: la indefinición de los medios de vida y la escasez del territorio del municipio están haciendo que disminuyan, a toda velocidad, los habitantes, hasta poner en cuestión el estatuto de ciudad. Por ese cortante filo hacemos equilibrios, dibujando una pirámide de población que, como si fuera de arena, adelgaza tanto por su base que amenaza con venirse abajo, como un castellet al revés, en el que la cima la ocupara una legión de viejos que cuatro niños, desde el suelo no pueden sostener.

Digamos, sin embargo, que estos años del presente en los que Avilés ya es ciudad, no han pasado sin buscar remedios. Se ha intentado de mil formas, con una pasarela de modelos, marcas y estrategias: Avilés 2000, Niemeyer, Isla de la Innovación, Ciudad del cuarto de hora, Modelo Avilés, Ciudad sostenible, Ciudad referente de esto y de lo otro… A todos esos títulos, reales, honoríficos o soñados, tal vez debiéramos quitar el adjetivo y quedarnos sólo con el sustantivo: ciudad. Es el único provenir. No dejar nunca de serlo. Eso que un futuro torcido, con una merma de población al ritmo actual, puede poner en cuestión.

Se está buscando el modelo, pero realmente el modelo ya estaba aquí. Ninguna de esas marcas se ha hecho vieja, con lo que quizás fuese más rentable buscar otra que ya lo es, que no hay que construir y no hay que mantener porque la ha creado el tiempo, que ni siquiera es marca: una ciudad milenaria. La ciudad siempre existió y asomó cuando se limpiaban las piedras viejas del casco histórico, ocultas por décadas de hollines sin filtros, y se peatonalizaron las calles. Fue cuando apareció al fin nuestra identidad. Un tesoro y un faro para la orfandad.

Volviendo a los tiempos más viejos encontraremos soluciones para el presente. Recuperando un alfoz, que daría terreno suficiente para crecer en habitantes. Eso que ya existía en la Edad Media y que ahora llamamos comarca. Es necesario que los políticos se lo crean, que no lo saquen a ventilar sólo cada cuatro años. Que se hagan el harakiri, demostrando que, por su tierra, por sus vecinos, son capaces de convertir cuatro ayuntamientos en uno. Con eso tendríamos la posibilidad de crecer mejor, en habitantes y en una nueva organización, que también se parecería a la más vieja, cuando todas las tierras del alfoz vivían a un mismo fuero.

No es una quimera. Avilés perdió eso, el territorio medieval que otros grandes concejos asturianos conservan: Oviedo, Gijón o Llanes, por ejemplo. Lo nuestro es lo anómalo. Recuperándolo tendríamos una zona rural desahogada, un puerto moderno que aspirase a ir más allá de los cinco millones de toneladas, un territorio bien organizado y bien comunicado con el mundo que hoy se puede cambiar desde aquí. Un lugar a escala humana, con servicios y cultura, donde la ría, limpia por fin, fuese la plaza mayor y la ciudad recuperarse en ella la dignidad de su reflejo.

El reflejo de una urbe vieja y noble, que se asomara a esas aguas, como lo lleva haciendo desde hace más de diez siglos. Como se han asomado sus habitantes a las páginas de este suplemento, mostrando que aquí hay arte, industria, trabajo, ingenio, experiencia y sacrificio. Y que tiene que haber juventud y futuro.

Tal vez la fórmula magistral sea dejarse de esperar milagros y de buscar modelos. Alejarse de las modas y de los planes, para llegar ayudados por el tiempo, más que a tener un modelo de ciudad a ser una ciudad modelo.

Avilés tiene que ser lo que ya fue. No se trata de buscar ni de encontrar; sino de buscarse y reencontrase. En estas páginas ha salido a flote la ciudad que siempre estuvo aquí.