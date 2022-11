Aún no sabemos quién abortó el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando se daba por hecho, si fue Pedro Sánchez o Feijóo. Sí lo saben, claro, ellos; pero los ciudadanos solo podemos hacer conjeturas. Me aventuro a pensar que fue Feijóo, cuando supo que el Gobierno se disponía a reformar el Código Penal, presionado por los halcones de su partido, quien tomó la decisión. Cierto es que Pedro Sánchez, en vez de insistir en la consecución del pacto, aprovechó la ocasión para continuar su cruzada contra el partido de la oposición y prefirió atender la demanda de sus aliados de Esquerra Republicana. En su última entrevista televisada, el jefe del Ejecutivo cerró la carpeta de la renovación del CGPJ y manifestó su intención de efectuar la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Gobierno.

Unas horas antes de que el viernes los grupos del PSOE y UnidasPodemos registraran en el Congreso la proposición de ley de reforma del Código Penal, compareció ante la prensa Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat presentó la iniciativa como un resultado exitoso de la mesa de diálogo y, ante las preguntas de varios periodistas por la amnistía, las inhabilitaciones y otros detalles, advirtió que aún era posible enmendar el texto en el trámite parlamentario. Visiblemente satisfecho con el paso que se había dado, lo consideró una meta parcial en el camino emprendido, cuyo objetivo es la celebración de un referéndum de autodeterminación.

En su redacción actual, la reforma legal obligará a revisar las condenas de los dirigentes independentistas enjuiciados y altera las expectativas de los fugados. Sin embargo, el cambio introducido en el Código Penal, de ser aprobada la proposición sin modificaciones, no indica de forma clara cómo calificar la conducta que se observó en los hechos de 2017 en las instituciones y en las ciudades de la comunidad autónoma catalana. ¿Hay algún tipo de delito en aprobar "leyes de desconexión", organizar una votación desautorizada por el Estado sobre la secesión y proclamar unilateralmente una república catalana? Suprimido el delito de sedición, ¿No será ya delito actuar contra el orden constitucional? Porque resulta evidente que tales acciones y otras similares son de una naturaleza distinta que los desórdenes públicos, de la gravedad que sean, y en ellas concurrió una condición del delito de rebelión, la declaración de independencia, pero no otra, que se hiciera con violencia.

Cuando se le pide opinión sobre la cuestión catalana, Pedro Sánchez responde preguntando si ha mejorado la situación en estos años. Da a entender con ello que es un problema heredado del anterior gobierno, que él ha conseguido pacificar por la vía del diálogo. La verdad es que los independentistas retrocedieron ante la amenaza del 155 y la actuación del poder judicial, pero aún así desde entonces no se cansan de repetir que volverán a hacerlo. En la reforma del Código Penal que pretende el Gobierno se aprecia una falta de previsión al respecto muy llamativa. Y es que los independentistas podrían haber vuelto por la puerta de atrás. La aritmética parlamentaria les ofrece la posibilidad de tener sometido al Gobierno a un chantaje permanente. Y Pedro Sánchez, con tal de aislar al PP, ha accedido al trato. La duda que suscita esta iniciativa, tras la ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ, una secuencia que no parece casual, es hasta dónde está dispuesto a llegar en sus concesiones. Téngase en cuenta que su propósito declarado es gobernar la próxima legislatura apoyado por la misma coalición parlamentaria. Para Pedro Sánchez, por debajo en las encuestas, no es el momento de convocar elecciones. Tampoco le conviene encajar una derrota en el debate presupuestario, poco antes de unas elecciones en las que los españoles decidirán su futuro político.

En un artículo publicado en 1915 en la revista “España”, el profesor ovetense Adolfo Posada animaba a seguir el ejemplo de los regionalistas catalanes que agitaban el sistema político de la Restauración, en plena descomposición del turnismo, aunque solo fuera para acabar con el caciquismo y las intrigas de la vieja política, que diría su admirado Ortega. Los tiempos han cambiado. Aquellos regionalistas son hoy nacionalistas desentendidos de España, que aspiran a la soberanía. La política española se juega demasiado tiempo en terreno catalán. Pedro Sánchez preside un gobierno legítimo y el diálogo con Cataluña es necesario y, siempre que esté bien orientado, digno de aplauso. Otra cosa es subordinar el Gobierno a las apetencias de los independentistas y desguarnecer al Estado. Los acontecimientos de 2017 van quedando atrás, pero el problema catalán, de esta o aquella manera, se está consolidando. En el parlamento de Cataluña se ha pedido recientemente una ley de Claridad, que como la canadiense facilite un referéndum de autodeterminación. Más claridad y firmeza es lo que hace falta sobre todo en la posición del gobierno español.