Las costuras de la sanidad pública

La defensa de la sanidad pública es una obligación que nos concierne a todos. En primer lugar, a quienes gobiernan, pues a su desempeño corresponde preservar el mandato constitucional que obliga, en su artículo 43, a organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Pero también compete a los ciudadanos exigir que la Constitución se cumpla. Salir a la calle a protestar por las deficiencias en la atención primaria, el alargamiento de las listas de espera o en demanda de mejoras para los profesionales sanitarios, como miles de personas hicieron ayer en Madrid, es un derecho incontestable.

Lo que resulta escandaloso es la instrumentalización política de esa protesta, el uso de la movilización ciudadana contra quien gobierna la comunidad madrileña. Quienes están detrás de la buena fe de la gente que manifiesta su descontento son los mismos que en otras regiones, entre ellas Asturias, callan pese a una situación parecida en la gestión de la sanidad pública. ¿O es que aquí no son insoportables las listas de espera, no resulta alarmante la situación de decenas de centros de salud o los médicos y enfermeras no cobran poco, en relación con profesionales de su misma capacitación en países de nuestro entorno?

Acusan a la presidenta de Madrid de desatender deliberadamente a la sanidad pública para favorecer a la privada. ¿Pero acaso no está ocurriendo en Asturias el trasvase de muchos pacientes a los seguros privados, hartos de tener que esperar meses par una intervención quirúrgica o para una consulta con el especialista?

Tras la pandemia, al sistema sanitario español se le han visto las costuras. Al Gobierno compete liderar la modernización del sistema de salud. Y a las comunidades autónomas, aplicar la mejor receta.