Biciclofobia

Ún ta convencíu de que les dos invenciones más interesantes de la humanidá son la metáfora y la bicicleta. La metáfora vamos dexala pa otru momentu, si-y paez. Hoi toca la bici.

L’ayuntamientu de Xixón (y sabemos que nun tien la esclusiva, nin siquiera n’Asturies), va ya unos años, fexo un exerciciu notabilísimu d’ilusionismu: aumentó nun sé cuántos kilómetros de carril bici pol coste d’unos botes de pintura blanco. Por espresalo visualmente, preñó carrilles de coches con pasillinos bici pintándo-yos a aquellos, nel mediu, dos fileres paraleles de rayines discontinues. Llamar a eso carril bici ye como si yo me pongo una camiseta verde ensin mangues y digo que soi pívot de los Celtics.

De toles maneres, nun-y quiero negar poder persuasivu al carrilín fetu. Ún quier pensar que, circulando per él, aumenten les posibilidaes de llegar enteru a final de trayectu, ¡quésiyo!

Ehí me tenía usté, una mañana d’estes, dando pedal camín del pinchazu covid programáu na zona este de Xixón. Si conoz la villa, sitúolu: Manuel Llaneza arriba, a empalmar con Pablo Iglesias n’hora punta (dicho asina, paez una interpretación porno de la historia de la izquierda astur-hispana); si non, fáigase a la idea d’un pitufu paticurtiu trotiando ente un exércitu esbocáu d’orcos blindaos. Nel puntu onde Manuel Llaneza s’entrega a Pablo Iglesias, los respectivos pasillinos bici, a saber por qué instintu criminal del responsable del diseñu, nun tienen continuidá, y el ciclista pitufu tien que buscar el nuevu cambiando de carril de coche y faciéndo-yos, a los orcos que lu adelanten pela derecha y pela izquierda, una cobra que ya-y cubre les necesidaes d’adrenalina pa tol día. Feliz de sobrevivir a la maniobra diba yo cuando me pasa un turismu y, ventanilla baxada, el conductor apostrófame:

–¡Vete pola playa!

Que yera una manera de decime: “¡Vete a tomar pol culo!” (¿ve usté la importancia de la metáfora?). Y p’allá alantre desapaeció l’increpador motorizáu, envueltu nuna nube de malos fumos y gruñíos diesel.

Nun hai ciclista urbanu que nun fuere, dalguna vez, oxetu de palabres o xestos agraviantes por mui correctamente que circule. Por qué pasa esto, ye un misteriu. Paez que se considera al ciclista una especie d’okupa qu’invade finca ayena, lo mesmo da que’l coche a motor llegare un sieglu más tarde. A ún da-y por pensar que l’automovilista puru, el peatón puru, imaxinen, nel ciclista, una antipática presunción de superioridá moral. Per esi tobogán de rocees y complexos llégase, con idéntica facilidá, a mandar a un servidor, metafóricamente, a la playa como a votar a Donald Trump o a otros páxaros, más cercanos, de la mesma pluma. Sí: ún ve-y a la biciclofobia un sesgu ideolóxicu, un reclamu políticu que nun entiendo cómo ye que tovía nun esplotaron los del monosílabu nefastu. A fin de cuentes, los qu’arriesguen la vida dando pedal peles calles de les ciudaes españoles (trátese de progres ecoloxistes royeconciencies o de probetones envidiosos de Volvos y Mercedes), ¿qué tienen que perder picando a les puertes de la revolución? ¡A por ellos!

Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste.

miliorodriguezcueto.wordpress.com