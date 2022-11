No vuelva usted mañana

Hace casi dos siglos, Larra no censuró en su célebre Vuelva usted mañana, los males de nuestra burocracia, como está tan extendido. Criticaba sobre todo la pereza de la sociedad española al abordar determinados asuntos, alcanzando por supuesto a los administrativos, pero no solo a ellos. Los quince días que tenía previsto quedarse en Madrid aquel francés interesado en conocer sus antecedentes genealógicos se convertirían en quince meses, dada la pachorra hispana apreciable desde una tienda de paños a una consulta profesional, pasando por las gestiones a hacer ante una dependencia oficial.

Los años transcurridos desde entonces han permitido cambiar un tanto las costumbres en lo referido al ámbito mercantil, pero no siempre en el funcionarial, lastrado por inercias en las que no suelen tener demasiada culpa los empleados públicos, sino que responden a criterios organizativos pensados más de puertas adentro que afuera en las Administraciones.

Esas potestades legales de ordenarse no son, como en ocasiones se piensa, ninguna "patente de corso" para llevar a cabo según que iniciativas, sino que deben dirigirse de forma directa e invariable a lo que nuestros tribunales han venido calificando como mejor consecución de los intereses públicos.

Además, y aunque se haya configurado esa capacidad como ampliamente discrecional, esa idea se ha visto revisada en profundidad, en la medida en que la organización administrativa afecta de forma decisiva a los propios ciudadanos, por lo que tal discrecionalidad no equivale a exención del control jurisdiccional, al no ser el ejercicio de tal potestad absolutamente libre.

Es decir: las Administraciones no tienen completa libertad a la hora de organizarse como les de la real gana, sino solo focalizando su actuación en el más eficaz cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 3. 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, entre los que se encuentran el servicio efectivo a los ciudadanos; la simplicidad, agilidad y proximidad de los procedimientos y de las actividades materiales de gestión. Cierto que entre estos principios figura la planificación y dirección por objetivos y el control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas, pero las Administraciones no pueden escudarse en ellas en esos casos, sino que habrán de supeditarlas en orden a ese mejor servicio al ciudadano, porque no estamos aquí ante normas que regulen relaciones de supremacía o sujeción especial que afecten solo a los funcionarios, sino de supremacía o sujeción general que afectan a todos los ciudadanos por igual.

En este contexto es en el que cabe situar a la cita previa, que podría resultar justificada en tiempos excepcionales como los de la pandemia, pero no ahora. Las modernas corrientes del Derecho Administrativo europeo tratan cada vez más al sujeto en contacto con las Administraciones como a un cliente, lejos de aquellos tiempos en que se le consideraba un mero súbdito, luego un simple administrado y después un ciudadano con plenas facultades. Esa secuencia de términos no responde a un puro nominalismo: revela esa saludable tendencia de aproximación de las Administraciones a los sujetos privados y al tráfico mercantil, en el que resulta impensable o muy extraño que se pongan impedimentos u obstáculos artificiosos a los clientes que acceden a un establecimiento para adquirir bienes o servicios.

Aunque las necesidades y recursos disponibles en materia sanitaria o judicial puedan aconsejar las citas previas o señalamientos demorados en el tiempo en determinados supuestos, siempre que estén motivados y no afecten a la salud del paciente de forma evidente o perjudiquen las expectativas del justiciable con notoriedad, a mi modo de ver no están justificadas en los demás casos de trámites documentales o de escasa complejidad, que son los más frecuentes, máxime existiendo a disposición de la Administraciones tecnologías que permiten la atención inmediata, y contando con una plantilla de personal generosa, al menos en el Principado y los municipios de mayor población.

Y finalmente está la ausencia de cobertura normativa de estas citas previas, que apenas se prevén en disposiciones reglamentarias internas que colmarían con dificultades las necesidades de habilitación legal para servicios al público como los que están aún sometidos a cita previa.

Desde luego, que sigan levantándose a estas alturas muros administrativos así no tiene un pase, ni aunque debamos pedir cita previa para obtenerlo.