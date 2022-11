Desordenar el rural

En LA NUEVA ESPAÑA aparece la noticia con un titular que dice: "El Principado introducirá otra especie de eucalipto para paliar la regresión del actual". En el subtítulo se concreta más y se señala que "el borrador del Plan Forestal prevé plantar ‘nitens’, que es mucho más resistente que el ‘globulus’".

No hay duda de que, en relación con la plantación del eucalipto, hay muy diversas teorías y estudios con planteamientos diferentes y, por tanto, con conclusiones distintas. No soy experto en ello, así que no voy a tener la osadía de opinar. Lo que hago es escuchar a las partes implicadas.

Pero el motivo de este artículo no es pronunciarme científicamente, sino reflejar que hay ciudadanos que sufrieron las decisiones por las que, no hace muchas fechas, vinieron obligados a arrancar sus plantaciones de "nitens", con un gran perjuicio económico.

Al parecer, no más allá de diez años, un director general de Montes que alardeaba de andar en bicicleta decidió perseguir por tierra, mar y aire las plantaciones del eucalipto "nitens", ya que, según él, era una plaga que no se podía controlar, siendo los habitantes de la zona rural los malvados ciudadanos que querían destruir el medio ambiente. Lo ayudaban en esta tarea los fieles funcionarios que con sus "todoterrenos" y sus uniformes llegaban a las plantaciones de eucalipto "nitens" afirmando que "esto es una plantación ilegal", y ordenaban "arránquese". Había otro, por Venezuela, que decía "exprópiese".

Esta escena no es de película ni inventada, es la versión de un vecino de Vegadeo que la vivió y así me la contó. Lo triste del caso es que este vecino arrancó la plantación, lo que le produjo una pérdida de unos 40.000 euros.

Otros, al parecer, aguantaron y no arrancaron la plantación.

Ante estas situaciones, el escepticismo aparece y lleva a no creer los discursos bucólicos que los urbanitas teóricos del asunto van soltando, después de tener sesudas reuniones en las que exaltan la belleza de los lugares antes de volverse a la ciudad.

La frase que se pronuncia con frecuencia de "hay que fijar población" no hay duda que es bonita de pronunciar pero se queda en un deseo que conlleva a la frustración.

Mantengo que, a la hora de afrontar la despoblación en la zona rural, no nos decimos la verdad y nos creemos las mentiras que nos contamos.

Todas la semanas, en LA NUEVA ESPAÑA, el economista y exconsejero de Agricultura Jesús Arango, en unas breves exposiciones muy acertadas, va dando datos de la evolución de la demografía de los distintos concejos de Asturias, y la nota constante es que, en términos porcentuales, se produce una caída, de media, del 35% entre 1950 y 2021.

Me cuentan una anécdota referida a un director general de Montes que, cuando iba de visita a la zona rural, llevaba una bicicleta en el coche oficial y a la entrada de la localidad que iba a visitar se bajaba del coche oficial, se subía a la bicicleta y así se dirigía hasta el Ayuntamiento.

Esta anécdota, que puede ser verdad o no, lo que sí refleja es que la realidad de la despoblación y lo de fijar población se afronta desde una cuestión solo de imagen.

Esta es la opinión, salvo mejor criterio, de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud.