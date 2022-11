La reducción de penas a violadores por la entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí" ha puesto de nuevo a los jueces en la diana de los dirigentes políticos verdaderos responsables de la chapuza. Según la ministra de Igualdad y su mariachi, todo es culpa de los magistrados que son unos fachas con toga y no saben interpretarla. La revisiones de las condenas se han sucedido como un reguero de pólvora por todo el país y en ellas han coincidido togados conservadores y progresistas, otros sin definir, en resumen parece ser todo quisque, pero Irene Montero, para no tener que admitir su probada inutilidad, acusa a los jueces de ser unos redomados machistas. La conducta pueril no debería actuar de eximente para una indocumentada de tal calibre y para quienes la rodean; pasto de la ignorancia en las redes sociales supone, además, una peligrosa incitación al odio contra el colectivo que encarna uno de los poderes democráticos y que no deja de sufrir menoscabo y ataques por parte del Gobierno y de sus socios independentistas. Incluso frente a las advertencias de la Unión Europea

El propio Consejo General del Poder Judicial advirtió a Igualdad de que la ley recogía penas menores a las de la anterior regulación y que provocaría, por tanto, revisiones a la baja. Es precisamente lo que está sucediendo; hasta ayer por la tarde se producían, al menos, tres puestas en libertad y ocho rebajas de condena a sujetos encarcelados por delitos sexuales, lo que demuestra el escaso beneficio que la reforma reporta a las víctimas y la ventaja que supone para los violadores. Los grupos feministas que criticaron la ley también advirtieron del despropósito a la ministra, que debería dimitir pero que lamentablemente seguirá ocupando su puesto. Otras reformas del Código Penal que se sustancian estos días servirán para condonar los delitos de los corruptos malversadores y choros, y dejarán indefenso al Estado ante los sediciosos. Es la España que aguarda.