Sobre la sedición

Sinceramente, la propuesta de reforma del delito de sedición no ha suscitado un debate jurídico, ni político. Se ha impuesto la emoción, la visceralidad, la agresividad –el ruido y la furia– que impiden una discusión ordenada acerca de si conviene la reforma, si es procedente, si hay algo que mejorar o subsanar. Esto debería ser lo primero y después todo lo demás, incluidas las valoraciones políticas, entendidas estas como las implicaciones, los efectos o las consecuencias.

Es un hecho que la opinión jurídica cualificada responde de manera casi unánime de manera favorable a la necesidad y la conveniencia de la reforma. Hay una crítica general de los juristas a la tipificación del delito de sedición, por impreciso, por los problemas que esa imprecisión causa por proximidad a los hechos que están amparados por derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, de reunión o de manifestación. Una configuración del delito, además, alejada de las circunstancias sociales, de la actualidad y modernidad, de los avances en participación política y en democratización de nuestra sociedad, pues conserva una redacción prácticamente igual que la que recoge el Código Penal de 1870. El delito de sedición es un delito contra el orden público y no como se pretende presentar, como delito contra la Constitución.

El debate jurídico está pendiente y no debe ser sustituido por las sectarias, interesadas y feroces opiniones partidistas de tertulianos y opinadores ocasionales.

En la dimensión política de la discusión, cabe sin duda el recurso al argumento emocional, a las pulsiones vindicativas (en su doble acepción: la de los que siempre pretende cobrar venganza o la de los que defienden a alguien injustamente tratado).

Si pretendiéramos interpretarlo en términos de verdad –una pretensión ciertamente difícil– cabría referirnos de manera hegeliana a que la verdad son los resultados.

Ciertamente se pueden valorar los resultados de unas políticas, las que han servido para estimular el secesionismo, el independentismo, esas políticas que fabricaban independentistas, y que se enfrentan con aquellas otras políticas que favorecen la concordia, el diálogo y la convivencia.

No es fácil ni siempre es del todo adecuado recurrir al derecho comparado, pero también el resultado es claro: no han sido atendidas las solicitudes de extradición en varios países europeos al no encontrar correspondencia con nuestro delito de sedición. Los prófugos de la justicia, con esta situación, siguen prófugos.

Acepten que –una vez más– España no se rompe, lo que se rompe es la estrategia de los separatistas y de los separadores, aquellos que conviven mejor con el conflicto y el resentimiento que con el acuerdo y la mejora de la convivencia. Y conviene recordar que desde el punto de vista social y no solo político la convivencia importa.

Insistimos en considerar que el delito de sedición no es, ni ha sido nunca, un delito contra la Constitución, sino contra el orden público.

Cuando las Cortes Generales debaten sobre una reforma legal no se incumple ni se atenta contra la Constitución, pues si así fuera, los propios mecanismos constitucionales garantizan su cumplimento, y no está de más recordar que la Constitución debe cumplirse en todo momento, no solo cuando convenga por intereses partidarios de dudosa legitimidad.