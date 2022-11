Cerrar los ojos y poner la mano

No creo en el pesimismo como bandera, ni en la política de trincheras. Tampoco me parece que el "ya lo había avisado yo" tenga mucho valor en el debate público. Al final, sentarse con el que no piensa como tú y hacer políticas de estado son las únicas vías para que la sociedad prospere. Esta amplitud de miras debería servir para responder a la pregunta del millón que se hacen los asturianos: "¿Podremos seguir viviendo de nuestra industria como lo hemos hecho hasta ahora?".

Este diario abrió dos de sus ediciones la semana pasada con un tema que, como una sombra, vuelve a cernirse sobre Asturias y todas las regiones que han sufrido las consecuencias de la transformación energética. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo avisa: los más de 12.000 millones de los fondos mineros distribuidos por la UE han tenido un "impacto limitado" en las regiones carboníferas. Que se lo digan a los asturianos, ¿verdad? El informe desgrana los datos y muestra una realidad dramática: en Asturias los fondos mineros se tradujeron en 668 nuevos empleos que sustituyeron los 2.400 procedentes de las minas, dejando una tasa de desempleo superior a la de las regiones europeas más dependientes del carbón como Silesia en Polonia y Moravia en la República Checa. Las infraestructuras y los cursos de reciclaje profesional se demostraron insuficientes para transformar Asturias. Los empresarios de la región ya han avisado. Que no vuelva a ocurrir lo mismo con los fondos de Recuperación. O con los de Transición Justa. Hay tantas partidas anunciadas –y tan poca realidad hasta la fecha– que muchos ya están empezando a sentir como inevitable un fracaso difuso; un revés y una frustración que no nos podemos permitir. Pero las señales están ahí: la ejecución es muy baja, las pymes aún no saben de qué va esto de los fondos Next Generation, la Administración está sobrepasada con tantas partidas solapadas y desde el Gobierno no se mueve un dedo por facilitar procesos y reducir burocracia. ¿Un ejemplo? El Real Decreto creado para agilizar y modernizar la Administración Pública acumula 21 meses de retraso en el Congreso. Un total de 69 prórrogas que dejan al descubierto una deliberada falta de voluntad para reducir la opacidad en la gestión y ejecución del dinero. Y no podemos aspirar a que los fondos, solo con su llegada al estilo "Bienvenido Mr. Marshall", sean la panacea que necesitamos para salir del atolladero. Asturias necesita algo más. Un proyecto que aúne sus virtudes y potencias, que permita aprovechar su experiencia centenaria en minería, industria o gestión de la biodiversidad. En el pasado se dedicaron grandes partidas a compensar a los empleados en la minería sin ofrecer alternativas de calidad que repercutiesen en empleos de calidad en el futuro. ¿Volverá a ocurrir lo mismo? Las buenas noticias, como la ampliación del Parque Científico Tecnológico de Gijón o los distintos macroproyectos de hidrógeno verde y renovables, hablan de una capacidad evidente para que la región siga creando valor añadido con su economía. Son una muestra de cambio positiva y necesaria. Apostar por energía verde y digitalización de la industria es esencial, pero hagamos un esfuerzo aún mayor con la investigación para descubrir las profesiones del mañana, no solo para intentar adaptarse a ellas. Con una industria fuerte Asturias podrá volver a mirar al futuro con optimismo. Definir estos proyectos en los nuevos fondos de Transición parece la salida lógica. Pero para eso el Gobierno tiene que cerrar las negociaciones con la Comisión Europea. Algo que hoy sigue enquistado. Se dijo que esta semana se remitiría el documento oficial, pero según la propia Comisión no se espera que ocurra durante el mes de noviembre. El tiempo corre, y si no se llega a un acuerdo en menos de mes y medio nos jugamos perder una anualidad. Otro error imperdonable. Si cerramos los ojos y ponemos la mano para recibir el dinero se repetirá la situación de hace una década. Y las preguntas que hay que hacerse en alto, por responsabilidad hacia el ciudadano, son muchas y variadas. Los asturianos no quieren perder su motor económico, ese que genera empleos de calidad y que ha dotado a la región de una identidad marcada vinculada al trabajo industrial, que en un momento fue precario y extenuante para miles de hombres que bajaban a la mina y que hoy supone un músculo laboral altamente cualificado y respetado a nivel global. No le demos la espalda a ese motor en sus nuevas formas.