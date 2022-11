Insolidaridad mediterránea

Una de las consecuencias del entreguismo del gobierno de Sánchez a los intereses de los nacionalistas catalanes -y vascos, cuando conviene- es la ruptura de la España solidaria que consagra la Constitución en su artículo 138. La Carta Magna vela por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las distintas comunidades autónomas. La compra de apoyos políticos a cambio de prebendas da pie a que algunos territorios reclamen en exclusiva fondos que es preciso repartir para evitar que se agranden las distancias entre las regiones prósperas y las que les van a la zaga.

En ese contexto se explica que los promotores del corredor mediterráneo se sientan legitimados para reclamar fondos que corresponden al atlántico con la absurda excusa de que no hay tráficos que justifiquen la inversión prevista. No habrá tráfico de mercancías y de pasajeros si no se mejoran las infraestructuras ferroviarias, es la pescadilla que se muerde la cola.

El corredor mediterráneo ha conseguido alcanzar prioridad en la agenda política del país y su empeño merece aplauso. La justicia de sus reclamaciones se desmorona sin embargo cuando exigen para sí un trozo enorme del pastel, en detrimento de un reparto justo y solidario de la tarta presupuestaria. Ellos tienen derecho a reclamar la doble plataforma ferroviaria que recorra el litoral desde la frontera francesa hasta Algeciras para acercar a todas las ciudades mediterráneas a Europa. Nosotros también, porque para llegar más lejos hay que estar más cerca de las infraestructuras de transporte más relevantes.

Ambos corredores, mediterráneo y atlántico, no pueden disputar la misma carrera si uno corre con zapatillas de liebre y el otro sobre un caparazón de tortuga. Primar al corredor de fondo es condenar al otro al corredor de la muerte.