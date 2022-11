La "ley del sí es sí" alcanza a las empresas

Como por todos es sabido, el pasado 7 de octubre entró en vigor la polémica Ley de garantía integral de la libertad sexual, llamada coloquialmente "ley del sí es sí", pero no por todos es conocido que la norma no solo tiene efectos entre el autor de la agresión y su víctima, sino que también puede tener consecuencias penales para las empresas, pues éstas podrán ser condenadas por delitos contra la integridad moral, acoso sexual y revelación de secretos, algo que no sucedía hasta la fecha.

Así, el legislador, que justifica la norma por una razón de interés general "tan poderosa como es la necesidad de erradicar las violencias sexuales que sufren las mujeres de todas las edades y los niños", traslada a las empresas las consecuencias de que se cometan en su seno conductas que puedan poner en peligro la intimidad, imagen e integridad moral de sus integrantes, con el claro objetivo de que se implanten medidas eficaces que las eviten, exponiéndolas a importantes multas económicas y a un evidente daño reputacional por verse inmersas en un procedimiento penal. Por lo que respecta al delito contra la integridad moral, ahora se sanciona penalmente a la empresa cuando un miembro de su organización inflija a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. A todo eso se añade que la persona jurídica también podrá ser responsable penalmente cuando se cometa un delito de acoso sexual en su seno, dado que la reforma establece ex novo la responsabilidad penal de la persona jurídica para este tipo de delitos. El Código Penal castiga a quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Por otro lado, se reforma el delito de revelación de secretos que ya estaba inicialmente recogido en el catálogo de los delitos respecto de los que podría responder la persona jurídica, para ampliar los supuestos del llamado "sexting" que castiga aquellas personas que, sin autorización de la persona afectada, difundan, revelen o cedan a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla menoscabando gravemente su intimidad personal. Es por ello que, tras la entrada en vigor del citado texto legal resulta imprescindible que las empresas tomen conciencia del papel fundamental que deben ejercer a la hora de prevenir conductas que supongan o puedan suponer un posible acoso dentro de su organización o que puedan poner en peligro los citados derechos fundamentales, y adoptar procedimientos eficaces para evitar dichos comportamientos. La implantación de un sistema de compliance que permita la detección de conductas que pueden derivar en responsabilidad penal para la sociedad, así como la adopción de protocolos de reacción o comunicación de las infracciones, son claves en cualquier empresa que se preocupe por el clima laboral, y que quiera evitar un daño reputacional que muchas veces puede resultar irreparable, y la imposición de multas que pueden llegar a los 3.600.000 euros. Además, el juzgador puede decidir imponer otras penas privativas de derechos, como puede ser la disolución de la sociedad, la suspensión de actividades o la clausura de locales y establecimientos por un determinado plazo, la prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social así como para contratar con el sector público; penas que sin duda alguna pueden poner en jaque la continuidad de la actividad. Todo lo anterior obliga a que las empresas implanten un sistema de compliance o, en caso de ya disponer de éste, es necesario actualizarlo y realizar un nuevo análisis de riesgos que contemplen las conductas descritas anteriormente. Y el ámbito del mismo, también deberán de contar con medidas específicas en la materia como es la elaboración e implantación de un Protocolo de Acoso o Plan de Igualdad y establecer mecanismos para dar curso a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan podido ser víctimas de los referidos delitos. No hacerlo, seguir sordo y ciego ante las nuevas responsabilidades, es ir contracorriente y puede colocar a las empresas en situaciones de desprestigio, riesgo y desventaja frente a sus competidores, las cuales son fácilmente evitables.