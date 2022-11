Barcelona en noviembre

La cuestión catalana es siempre un arma arrojadiza entre partidos políticos cuando se pretende generar agresividad, gasolina y una justificación del "casus belli". Hay gente que vive de eso, de tensionar la convivencia hasta límites extremos, pese a quién le pese, pero a largo plazo siempre las agresividades nos terminan pesando a todos, porque en los juegos perversos nadie gana, todos perdemos.

Estos días se vuelve a hablar de Catalunya y de Barcelona a propósito de la modificación del delito de sedición. Pero hoy yo no quisiera hablar de eso, porque el tema del "procés" quizás nos pille a todos demasiado agotados, y por supuesto, a mí también. Hoy quisiera hacer un recordatorio de otra Barcelona y de otro noviembre. Un noviembre del año 2000.

Quizás ya no se acuerden ustedes, pero en el año 2000 todavía existía ETA y el conflicto vasco era portada en los medios de comunicación. Habían pasado 13 años desde el fatídico junio de 1987 cuando ETA había asesinado con un coche bomba, en el aparcamiento de Hipercor, a 21 personas. Pero estábamos en un tiempo nuevo, aunque todavía lo contábamos en pesetas. Personalmente, en apariencia, a mí las cosas me iban bien, acababa de comprar una bonita casa junto al mar con el que meses después se convertiría en mi marido (y veinte años después en mi exmarido). El cambio de milenio parecía avanzar en una plácida rutina y el mundo aún no se había terminado. Pero había algo, no sé, algo extraño en aquellos días, tal vez sería la luz o la falta de ella, o quizás fuera que a veces una tiene una especie de precogniciones indefinidas que la llevan a un inexplicable desasosiego.

Recuerdo que aquella semana precisamente me había pasado por el Hipercor de Meridiana. Había metido el coche en el parking y había observado el suelo y el asfalto buscando por si aún hubieran quedado huellas del horror del pasado horror. No sé bien porque lo hice. Las personas intuitivas funcionamos así.

Llegó el día 22, veintiún días después del Día de Difuntos, por entonces era de suponer que todas las flores en los camposantos ya se habrían marchitado. Los pétalos podridos estarían cayendo sobre los mármoles y sobre los pavimentos en los cementerios. El viento habría hecho volcar algunos jarrones que desparramarían su agua estancada sobre letras de metal y las inmediaciones de las lápidas estarían de nuevo desiertas, absortas, otra vez, en el olvido colectivo de los vivos. En otros espacios, las liturgias de los panallets y el moscatel habían desaparecido de los lineales de los supermercados, infieles ya, al recordatorio de los muertos y, por contra, todo se preparaba para un ajetreo prenavideño, machacón, cansino y repetitivo que pronto arrasaría con el negro oscurantismo del recogimiento hacia un inminente rojo invasivo de Papa Noel.

La ciudad entonaba frío contrastado en una media luz de otoño. La avenida Meridiana se colapsó como cualquier otra mañana de un día laborable. Ya era miércoles de oficina, miércoles de cansancio y de refugio artificial. Fue entonces cuando una compañera apareció llorando con un pañuelo en la mano mientras suspirara:

–"Era un bon home, era un bon home".

La noche anterior, el 21 de noviembre, en un aparcamiento de la calle Chile un vecino encontraba el cuerpo entre dos coches del exministro socialista Ernest Lluch. Meses antes, en Donosti, el profesor había contestado a una masa que le increpaba:

–¡Gritad!, ¡gritad más, qué gritáis poco! Porque mientras gritéis no mataréis.

Y es que hay gente que juega con la percepción de la realidad, gente que echa gasolina, gente que grita, gente que prende la mecha y gente que es arrojada a los fuegos pagando con su vida. Dicho lo cual, no sé, creo que se debería tener sumo cuidado con las consignas de enaltecimiento de cualquier tipo de violencia; porque se empieza poco a poco, interpretando las percepciones, manipulando las convivencias y tensando tanto las cosas, que nunca se sabe como puede terminar los puntos contrapuestos, a veces de forma trágica. Lo terrible es que suele ocurrir que al final de la cadena siempre queda la sangre de algún inocente o de miles, o incluso, de millones de ellos.

Pero también diré, y lo quiero decir bien claro y sin sinuosas interpretaciones, que me parece muy triste comparar cosas que a mi juicio no tienen ni punto de comparación. Así, estos días me duele lo que he visto y me ha llegado a través de las redes sociales en un intento inducido, kafkiano y tremendamente desolador para intentar cargarse la Ley de Memoria Democrática apelando a los casos no resueltos de ETA y argumentando para ello que el ejecutivo hubiese destinado partidas presupuestarias para la investigación de los hechos más luctuosos y represivos derivados la Guerra Civil y no a los primeros. Como descendiente de algunos de los millones de republicanos españoles represaliados, quisiera recordar a los que utilizan esos peregrinos argumentos, que alguno de aquellos llamados "rojos", de aquellos que lucharon por el mantenimiento de sistema democrático, y en contra de un alzamiento militar y del fascismo que, algunos de ellos y a consecuencia de sus posiciones políticas terminaron sus días siendo solo humo en un campo de exterminio nazi y que lo más triste de todo, es que sus casos nunca hasta ahora, tras más de ochenta años, han podido ser investigados, ni sacados a la luz, ni se haya posible dignificar sus memorias, por ignominia o ignorancia.

Eso me duele. Me duele mucho. No entiendo como se puede jugar a manipular las masas, los argumentos, las gasolinas y los conceptos de democracia. De hecho, todo hoy en día me parece cada vez más explosivo y tremendamente desolador. Pero supongo que es cosa de la luz de noviembre. Supongo es eso, solo eso, la relatividad en la percepción en la luz y de la impronta de las ausencias.