La Marea Roja que no fue

Tras diez días de las elecciones en los EEUU, y mientras los resultados siguen siendo contados y recontados, entre clamores de "trampa" por parte de la oposición, incluso antes de que se produjeran los resultados –y los que siguen negando como legítimas las elecciones generales de 2020–, ya podemos vislumbrar lo que nos espera estos próximos años en la política estadounidense.

Vivimos en un mundo tan polarizado, tan tribal, que, sin lugar a dudas, sabemos que lo primero que los republicanos van a hacer con su nueva y escueta mayoría en el Congreso es utilizar su nuevo poder de subpoena para investigar a la administración Biden. Estamos en el juego del toma y daca. Y, si no gano yo, las elecciones no valen. Vamos, que estamos como en el patio del colegio. La política es tan pueril estos días, y no solo en los EEUU, que ya se trata simplemente de una pelea de "los míos contra los tuyos". Legislar es aburrido y burocrático y además no da votos, no nos engañemos. La pelea constante con el contrario es mucho más excitante. Guerras culturales, guerras de género, victimismo y el "tú más" es lo que define nuestra situación actual en los países democráticos en general, incluida España.

Esta legislatura estadounidense seguro se caracterizará por el "revisionismo histórico" de hechos acontecidos y por el cambio de narrativa que intentarán implantar en temas que van desde la salida de las tropas de Afganistán a los papeles de Mar-a-Lago y la investigación del FBI, pasando por uno de los pasatiempos preferidos del sector trumpista: el hijo del presidente Biden, Hunter. Nos podemos imaginar las miles de horas y millones de dólares que se perderán en la legislatura con estos menesteres, pero, ¿a quién le importa? En este multiverso en el que vivimos, con realidades alternativas, no se puede perder el tiempo en legislar para el bien de la población. ¿Para qué gastar energía en cosas tan mundanas como la economía, la crisis del coste de la vida, la salud pública, la crisis energética, el bienestar del país y otras banalidades?

La política de hoy es tan tribal y tan de colegio de primaria que no es que nos ruborice, si no que ya nos asquea tanto que es imposible debatir o argumentar cualquier cosa. La mayoría de la población le da la espalda a la política y a los políticos. Nos hemos rendido. Revertimos a modo tribu el conmigo o contra mí. No vemos en el contrincante político un prójimo, una persona como nosotros, pero con otras ideas, si no a un enemigo al que hay que no solo ganar, sino hundir completamente para que no vuelva a levantar cabeza. Es el circo romano, pero sin los leones. Y Trump acaba de presentar su candidatura a presidente en 2024… Me voy a comprar palomitas para varios años.