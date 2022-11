La mejor puerta de entrada de Asturias

En estos 13 años que he tenido el honor de ser el director del Aeropuerto de Asturias hemos tenido que afrontar todo tipo de retos; me quedo con haber podido coordinar la mejora y actualización de la pista de vuelo y de otras infraestructuras y con la contribución a que las compañías aéreas hayan apostado por Asturias hasta alcanzar los máximos históricos de oferta aérea por el gran potencial que tenemos, no solo como destino turístico y paraíso natural, sino como una oportunidad de negocio.

Pero sobre todo me quedo con la gratitud, con el esfuerzo de todo el personal en su día a día y con la coordinación con el Principado, Ayuntamiento, empresarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y militares, proveedor de servicios de navegación aérea, arrendatarios, handling… Seguir contribuyendo al desarrollo de Asturias desde su mejor puerta de entrada, que es el aeropuerto, era, es y seguirá siendo un trabajo de todos.