La Feria de Frankfurt y la literatura española actual

Con el lema "creatividad desbordante" España fue el país invitado de honor en la reciente Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo. Los medios dieron amplia cuenta de la cornucopia de eventos celebrados. A continuación, veamos lo que reflejan diversos periódicos germanos sobre la literatura española actual traducida al alemán.

El foco principal se dirige hacia las escritoras más jóvenes. Bajo el titular "Lo que nos tienen que decir las mujeres españolas", el periódico conservador "Die Welt" presenta a Elena Medel, Ana Iris Simón y Andrea Abreu como modelos de la nueva hornada. Las tres ofrecen historias de mujeres entre la España rural y la urbana, arrancando en la época de sus abuelas, desde el final de la dictadura hasta el estallido feminista.

"Lujo y miseria de las mujeres españolas" es el título de una reseña de Sophia Zessnik en el diario berlinés de izquierdas "TAZ" sobre esa primera novela de Elena Medel, "Las maravillas", en el que "la autora pone cara a las feministas españolas a través de tres generaciones". Con Alicia, la nieta, de actitud fatalista, Medel "ha creado un personaje por el cual apenas se siente simpatía". En cambio, el personaje de la abuela, María, resulta "fascinante" por su espíritu de superación y compromiso con la lucha social en tiempos en que una mujer tenía menos oportunidades, más aún si procedía del ámbito rural, y con un embarazo de soltera tras el cual la familia la obliga a emigrar a la capital, dejando atrás a su bebé. Ambos personajes comparten la persistente falta de dinero, a pesar de estar trabajando duro, "en si una revelación poco rompedora" según la reseñadora en la TAZ, que concluye que, con todo, "más que una crítica a las estructuras imperantes, ‘Las maravillas’ se lee como un llamamiento a la responsabilidad personal".

Según la experta en literatura en castellano Michi Strausfeld, la joven autora Sara Mesa "aporta un tono nuevo, inusual en la literatura española. Con pocas frases, en las que no parece sobrar palabra alguna, logra crear la sensación de inquietud, de desasosiego, de amenaza de peligro, en la que el lector se va deslizando sin darse cuenta". Para el crítico Jens Jessen, del semanario liberal "Die Zeit", sin embargo, Sara Mesa consigue "de manera astuta (…) despojar de encanto a la ilusión de la libertad individual" que se había precarizado a consecuencia de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. Una mujer joven, en paro tras cometer un pequeño hurto, se cobija en una casita destartalada de un pueblo. La perturbadora dinámica que se va desplegando en su relación con el nuevo entorno (el casero paternalista e intruso, un operario que sugiere sexo a cambio de reparar el tejado –a lo que la protagonista accede, etc.), que conduce al desastre (el perro que adoptó desfigura la cara de la hija pequeña de unos solícitos vecinos), induce a Jessen a preguntarse: "¿Son siempre los otros los malos, o es ella, sin más, patológicamente desconfiada?". Y concluye: "A grandes rasgos surge algo así como un retrato psicológico de un narcisismo monstruoso, que no solo domina a la protagonista, sino a toda una generación, que invariablemente se considera víctima de las circunstancias para camuflar su propia irresponsabilidad".

Especialmente sugerente resulta la línea divisoria que el crítico traza entre los autores españoles actuales. Esa línea no discurre entre izquierda y derecha, sino, como ya en el siglo de oro, entre gongoristas (estilo ampuloso con abundancia de palabras) y quevedescos (estilo sobrio con las palabras precisas). Según él, "las mujeres jóvenes de hoy", y autores como Vicente Valero ("Enfermos Antiguos"), se encuentran del lado de Quevedo. En cambio, "los hombres viejos" como Manuel Vilas ("Alegría"), Javier Marías ("Tomás Nevinson"), etc., pero también Almudena Grandes ("una novela revolucionaria kitsch tras otra" con el hilo conductor de "los oprimidos y su corazón de oro", desembocando en la trilogía "Las tres bodas de Manolita"), estarían situados del lado de Góngora.

Lo que parecen tener en común todas y todos, al menos en lo que respecta a las traducciones disponibles en alemán, es una nostalgia por una España que fue, o que no fue y pudo haber sido, o que podría ser. Esta España se refleja, por ejemplo, en reminiscencias sobre infancia y juventud en la época franquista (V. Valero, M. Vilas). Incluso autoras jóvenes, como la políticamente comprometida Ana Iris Simón (a la que "le da envidia la vida que tenían sus padres a su edad", según un apunte biográfico), idealizan la España rural de sus abuelos. En "Feria", traducido al alemán por "Mitten im Sommer" ("En mitad del verano"), brilla La Mancha de su infancia. A pesar de las estrecheces o la falta de educación, esa España parece eclipsar la del precariado de la juventud actual con estudios. "Su crítica hacia el neoliberalismo y la desprotección del individuo culmina en el lamento sobre la pérdida de la singularidad española", afirma Jessen, que en otro lugar se pregunta: "¿Acaso fue más auténtica la vieja España, incluso la España malvada de la dictadura?".

Con su ensayo "La España vacía. Viaje por un país que nunca fue", Sergio del Molino corona esta tendencia introspectiva. Reiner Wandler, reseñador en "TAZ", recomienda su lectura y un viaje a ese país "que nunca fue, pero sin embargo existe".