Sedición o desórdenes públicos

La iniciación para la elaboración de las leyes corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las comunidades autónomas y a la iniciativa populares.

A diferencia de los "proyectos de ley", las "proposiciones de ley", tienen una tramitación más simple y rápida sin necesidad de que vayan acompañados de una exposición de motivos, ni sea preceptivo acompañar antecedentes ni solicitar dictámenes de instituciones como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial; es decir, sin contar con la opinión de los órganos consultivos del Estado y sin un estudio sereno y global del cuerpo normativo, que induce a la sospecha de que el Gobierno tiene prisa para alejar cuanto antes el debate de las campañas electorales del próximo año.

Además, los dos grupos parlamentarios –PSOE y UP– autores de la propuesta, han solicitado que su trámite se haga por la vía de urgencia. Quizás no esté de más recordar que los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten el Poder Judicial se sometan a previo informe de los Consejos de Justicia.

Esta breve introducción es significante para tratar de entender el por qué y las consecuencias de la modificación del Código Penal vigente en cuanto al delito de sedición. Este delito en España castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. En la actualidad está penado con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez años si se trata de los líderes de la sedición, y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.

En la propuesta de modificación de Ley Orgánica, presentada el 17 de noviembre de 2022, por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común se pretende, en primer lugar y como motivo principal, bajo el rimbombante título de "Transposición de directivas europeas…", armonizar la legislación española sobre esta materia con la de los países de nuestro entorno; en segundo lugar, adecuar su regulación a la realidad histórica actual, que resulta muy diferente, a aquella en que fueron concebidas algunas figuras; en tercer lugar, mejorar la redacción y clarificar la estructura de los tipos penales afectados, añadiendo que España incorpora así un modelo de protección ante estos riesgos muy similar al de países europeos con los que comparten valores jurídicos y con los que aspira a una plena homologación citándose, por ejemplo, los códigos penales de Alemania, Francia, Italia, Suiza, Bélgica o Portugal.

Desde un principio, llama la atención que se haya elegido la vía rápida de la "proposición de ley" en vez de hacerlo a través de un "proyecto de ley", que hubiera requerido informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, un intenso, extenso y sosegado debate, antes de su presentación en el Congreso, pues parece evidente que la pretendida reforma afecta principalmente a la actual situación política de Cataluña y muy especialmente a un socio de la actual legislatura del Gobierno como es Esquerra Republicana, con el punto de mira puesto en los instigadores, participantes, condenados y, posteriormente, indultados por la DUI catalana de octubre de 2017.

La situación actual en España, y desde hace ya mucho tiempo, no tiene parangón en ningún país de la UE, ni es previsible que en alguno de ellos pueda producirse.

Tampoco es fácilmente admisible el argumento de que las penas del código español son superiores a las previstas para tipos delictivos análogos en otras legislaciones europeas. El argumento podría ser válido en cuanto a lo nominativo, es decir, al nombre del delito, pero en ningún caso en cuanto a las penas que podrían aplicarse por conductas equivalentes a las producidas en Cataluña.

En Alemania, por ejemplo, (cuyo único caso conocido de declaración unilateral de independencia de un Land ocurrió en Baviera el 7 de abril de 1919), las penas establecidas para tipos delictivos análogos al de la sedición española, cuando el delito atenta a la integridad, independencia o unidad del Estado que implique violencia, puede ser castigado hasta con cadena perpetua. En Francia, el delito de resistencia, que es la violenta oposición a personas o instituciones que tienen autoridad, si se actúa en grupo, está castigado con penas entre cinco y diez años, y si pone en peligro los intereses del Estado o la integridad territorial, la pena puede llegar a ser de cadena perpetua. En Bélgica, si el delito de rebelión, de configuración análoga a la sedición española, se realiza en grupo formado deliberadamente, la pena alcanza los diez años. En Portugal, la alteración violenta del Estado, con intimidación, sabotaje o coacción contra órganos institucionales, se castiga con penas hasta doce años. En Italia, los atentados contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado, se sancionan con penas no inferiores a 12 años de cárcel; la pena se agrava si el delito es cometido con violación de los deberes inherentes al ejercicio de las funciones públicas.

En los países de nuestro entorno europeo, al menos en la actualidad, no es previsible que haya movimientos independentistas semejantes al habido en fechas aún recientes en España, y que no ha sido un caso único en su historia si recordamos la declaración de independencia y creación de la República Catalana del 13 de abril de 1931, y la más que probable posibilidad que se cumpla el "ho tornarem a fer" que proclaman públicamente alguno de los instigadores, participantes, condenados y posteriormente indultados por la DUI catalana. Esta expresión catalana, no es solo una reafirmación política del independentismo, sino una clara voluntad de repetir los sucesos del mes de octubre de 2017, que dieron lugar a la condena de los actores principales.

Con el procedimiento de reforma del delito de sedición ya en marcha, el Gobierno ha puesto su punto de mira en la modificación del delito de malversación de caudales públicos, cumpliendo así una exigencia de Esquerra Republicana que pretende la desjudicialización del conflicto, proyectando también presentar en su día, junto con Unidas Podemos, una enmienda para corregir las penas actuales en el Código Penal relacionadas con la malversación de caudales públicos para diferenciar el castigo en función de que haya habido o no enriquecimiento personal, lo que evidentemente pone en duda el argumentario esgrimido en defensa de la propia propuesta de modificación del Código Penal.

Parece evidente que, la idea ha sido la de sustituir el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados, es la de que los principales responsables del "procés" consigan ver reducida su pena impuesta por el Tribunal Supremo y, si al fin se incluye la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña de reducir el delito de malversación cuando el dinero público se destine a otros fines sin ánimo de lucro personal, aun la propuesta será más desafortunada e irracional.

Como colofón baste señalar que el delito de sedición no es la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público; antes al contrario, lo que describe el tipo delictivo es un ataque a la paz y la observancia de las leyes y resoluciones judiciales, base y fundamento de toda convivencia.