La situación política es venenosa para la estabilidad. Otegi, esa inmundicia que viste y calza, se jacta de que el Gobierno pacte con los que se quieren marchar de España. Sánchez ha dejado claro en estos presupuestos cuál es su plan de futuro, que consiste en mantener las alianzas con los que piensan de modo parecido al dirigente proetarra. Arrimarse a los nacionalistas no es una simple actitud coyuntural de mera necesidad para mantenerse unos meses más en Moncloa sino algo calculado, porque al socialismo sanchista, uncido a la aventura separatista, no le quedan otros con quienes juntarse, y una mayoría absoluta resulta quimérica. Ese quinto cuarto del despiece de la izquierda queda por dibujar, pendiente de la pelea interna que mantiene Unidas Podemos. Los electores deben ser conscientes de cuál es el campo en que se libra la batalla.

En la derecha, la recua vociferante de Vox le ha proporcionado un balón de oxígeno a la ministra de Igualdad y a la reforma de una ley que beneficia a los violadores, cuando Irene Montero se hallaba contra las cuerdas sin un clavo al que asirse. Asistida por la verborrea machista de los ultras de Abascal, ha encontrado la manera de redimirse convirtiéndose en una víctima afligida desde el momento en que alguien le recuerda que lo único que ha estudiado en profundidad es a su marido, y que por esa razón ocupa el puesto que ocupa. No tengo dudas de la incapacidad intelectual y emocional de Montero, pero decirlo así, invocando la figura del macho alfa en un debate del Congreso, no es la manera más inteligente de pedirle cuentas por sus errores y el empecinamiento en no admitirlos descargando la responsabilidad en los jueces. Esta sociedad del buen rollito no admite ese tipo de violencia faltosa sobremanera si viene de la derecha, pero Vox trabaja para no quedarse descolgado y su arma es el vómito verbal que le convierte entre los suyos en la derechita valiente. Todo es filfa.